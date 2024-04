La buona idea di Léa Domenach per il suo primo lungometraggio, è quella di confrontarsi con un passato molto recente e di ritrarre una persona reale, giocando la differenza attraverso l’umorismo. La moglie del presidente è una commedia mista a un racconto stilizzato, con il suo coro, i suoi canti, i suoi colori e anche i suoi animali, e mantiene questo tono fin dall’inizio, quando in un confessionale la protagonista si confida con un sacerdote che scopriamo essere anche un suo fan sfegatato.

Con grande equilibrio tra la veridicità dei fatti e la libertà del racconto, la regista riesce a far ridere (irresistibile il siparietto con un Karl Lagerfeld inorridito dai vestiti da lei sfoggiati) senza essere offensiva, ma al tempo stesso senza cadere nell’agiografia. Lo sguardo sulla vera Bernadette Chodron de Courcel in Chirac si arricchisce di una nuova sfaccettatura, attraverso il filtro umoristico della finzione. La moglie del presidente è un film biografico personalizzato, il ritratto di una donna che si vendica, di una moglie di un uomo d’alto rango che non vuole più essere semplicemente decorativa. In questo rimanda anche a Potiche di François Ozon, opera di fantasia che ironizzava su una borghesia vecchio stile che giocoforza si doveva confrontare col cambiamento, in cui anche allora eccelleva Catherine Deneuve. Questa “vendetta” si rivela un perfetto espediente narrativo per giocare con l’umorismo attraverso la riaffermazione di sé. La trama sceglie di concentrarsi sui dodici anni di mandato presidenziale del marito Jacques Chirac (Michel Vuillermoz), dal 2005 al 2017, e di condensarli in novanta minuti.

I riferimenti a personaggi ed eventi reali divertono, a volte giocano sull’emozione (la figlia nell’ombra, Laurence), e la sorprendente commistione tra immagini d’archivio, le ricostruzioni e gli inserti di interpreti in documenti reali, da Bernadette nella regione del Corrèze con Hillary Clinton, alle azzardate sincronizzazioni labiali di Chirac sui nomi dei calciatori (evidentemente a lui sconosciuti) durante i Mondiali del 1998. Questa ambientazione rafforza l’evoluzione e la brillante interpretazione di Catherine Deneuve. Esperta di sfumature, riservatezza, autorità, con un finissimo sarcasmo, l’attrice che ha fatto da modella per un busto repubblicano di Marianne, e che ha anche interpretato teste coronate vere o inventate (da D’Artagnan a Asterix & Obélix ) evidentemente si diverte. Non cerca il mimetismo, ma lo spirito di un personaggio che ritrova e trasmette finemente, grazie anche a un cast veramente eccellente, a partire dal segretario che il marito la forza ad accettare e che dopo poco sembra venerarla (Denis Polyadès).

Beppe Musicco

