Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Jeanne du Barry – La favorita del re, dramma storico diretto e interpretato dalla talentuosa Maïwenn che in questo film fa coppia con un ritrovato Johnny Depp, ha ricevuto dal pubblico un buon 39,6° di voto.

Lunedì 11 dicembre 2023 la Febbre presenta Napoleon, colossal di Ridley Scott, con uno strepitoso Joaquin Phoenix nei panni dell’imperatore francese. Anche in lingua originale e sottotitoli in italiano.

«Napoleone Bonaparte – Joaquin Phoenix», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «può apparire all’inizio solo come un personaggio delle cronache del tempo, ma è logico che coprendo un periodo di quasi trent’anni, Scott deve scegliere cosa approfondire e cosa solo accennare. Conoscendo la storia del regista, sono principalmente le scene di battaglia e di massa quelle che hanno attratto Scott per la realizzazione di questo film: la campagna di Napoleone in Egitto, anche se breve, culmina in una battaglia visivamente sontuosa vicino alle piramidi di Giza. La battaglia sulle superfici innevate di Austerlitz è, in assoluto, la sequenza più impressionante del film; la maestria di Ridley Scott si manifesta nel suo senso delle proporzioni, nell’equilibrio tra la descrizione del caos brutale della battaglia e le brillanti manovre tattiche, la tensione che si crea nel guardare queste scene è la conferma che Scott è un maestro nell’organizzare le scene di massa. Anche Waterloo, rappresentazione dell’epica battaglia che pose fine al suo potere, nella sua magnificenza e crudezza non supera le scene di Austerlitz».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). È già aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom, e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 11 dicembre 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online ).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

Il prossimo appuntamento con La Febbre: lunedì 18 dicembre, Serata Natalizia della Febbre del Lunedì Sera. Cena + Film + Quiz con ricchi premi… E introduzione dei nostri critici ai film di Natale, con anticipazioni, notizie e proiezione di trailer. Appuntamento ore 19.30.