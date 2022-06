La furia di un uomo inizia alcuni mesi dopo la sanguinosa rapina a un furgone portavalori con Patrick Hill che si fa assumere come guardia di sicurezza della compagnia di trasporto Fortico. Quello che nessuno sa, è che Patrick in realtà sta portando avanti una sua personale indagine per scoprire chi gli ha assassinato il figlio durante la rapina. Uomo freddo e implacabile con le armi, cercherà fino in fondo la sua vendetta…

Dopo Gentlemen, Guy Ritchie torna dietro la macchina da presa per girare La furia di un uomo, revenge movie che è il remake del francese Cash Truck. Ritchie si appoggia a un attore perfetto per il genere, Jason Statham, che impersona Patrick in modo convincente; per lui, poche battute in copione per un personaggio che preferisce agire piuttosto che parlare. La storia è suddivisa in quattro capitoli che ripercorrono, da altrettanti punti di vista, la rapina che si vede nei primi minuti. Anche se Ritchie non inventa niente di nuovo, riesce comunque a confezionare un buon prodotto di genere – perfetto soprattutto per le piattaforme – con tutti gli ingredienti giusti per catturare l’interesse dello spettatore; non mancano scene d’azione e un finale cruento da resa dei conti. Scena dopo scena, inoltre, scopriamo chi è veramente Patrick. Ben assortito il cast che vede anche la presenza di Josh Hartnett e Scoot Eastwood nei panni di Jan, il più cattivo dei banditi. Cameo per Andy Garcia. Il film è disponibile su Prime Video.

