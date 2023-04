Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì 3 aprile The Whale, vincitore di due premi Oscar, tra cui quello per il Migliore attore protagonista per Brendan Fraser, ha ricevuto dal pubblico un ottimo 40,2° di voto, che lo porta nella parte alta della classifica.



Ora, lunedì 17 aprile 2023 la Febbre presenta Le buone stelle – Broker, bellissimo road movie del maestro giapponese Kore-eda Hirokazu. Un neonato abbandonato, una madre, due intermediari e due poliziotte sulle loro tracce. «Kore-eda Hirokazu», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «è un regista di grande tatto e sensibilità in tutti i film che ha diretto. Al centro dei suoi lavori si trovano spesso i temi della famiglia, dei rapporti umani e delle scelte in bilico tra legalità e illegalità, legge civile e legge morale. Le buone stelle – Broker si inserisce in questo contesto fin dalla prima scena in cui vediamo So-young (Lee Ji Eun) abbandonare il figlio e la detective Lee (Lee Jo Young), che la sta spiando, dire alla sua collega: “Non si fa un figlio per poi abbandonarlo”. Il film ruota attorno a questo interrogativo. Cosa è giusto e cosa è sbagliato per il piccolo Woo-sung? È giusto che sia venuto al mondo per poi essere lasciato davanti a una baby box? Sarebbe stato meglio che non nascesse?» «La domanda sulla maternità vissuta nell’oggi», scrive Emanuela Genovese nella sua recensione, «è paradossalmente affidata ad una donna, la detective, in apparenza dedita solo al lavoro. Le buone stelle – Broker manifesta un’eleganza particolare. E, alla fine di questo road movie dell’anima, rimane il sorriso sulla bocca e la dolcezza nel cuore dello spettatore specie in una scena dove al buio So-young ringrazia lentamente ciascuno per essere venuto al mondo».

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato).

È aperta la campagna tesseramento 2023!

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. Ma, eccezionalmente, ci sarà un secondo quiz: una domanda più difficile, per cinefili, per vedere se qualcuno coglie una citazione cinematografica all’interno del film… Una domanda da ben 5 biglietti omaggio per due persone. Poi, se nessuno indovina, verrà fornito qualche indizio ma caleranno i biglietti: quattro, tre, due, uno…

L’appuntamento è per lunedì 17 aprile 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

I prossimi appuntamenti delle Febbre. Il 24 aprile il poliziesco drammatico L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, mentre l’1° maggio proporremo Living di Oliver Hermanus, racconto di un “risveglio” alla vita con un grande Bill Nighy.