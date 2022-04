Ne La figlia oscura, Leda Caruso è una professoressa di letteratura comparata in vacanza in Grecia. Arrivata in spiaggia si imbatte in un gruppo di chiassosi turisti tra i quali nota Nina insieme alla piccola figlia Lena. L’immagine di madre e figlia insieme la colpiscono e la agitano; le fanno venire in mente lei da giovane, insieme alle figlie Bianca e Martha. La vacanza si complica e si fa sempre più angosciante…

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dove è stato premiato per la sceneggiatura, La figlia oscura è diretto da Maggie Gyllenhaal – qui al debutto dietro la macchina da presa – e tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Il film è un lungo percorso nei dubbi, nei sensi di colpa e nelle angosce di una «madre snaturata» come si definisce Leda, ottimamente impersonata da un’intensa Olivia Colman candidata all’Oscar per l’interpretazione. I troni drammatici e inquieti si capiscono fin dalla prima scena, quando vediamo Leda stravolta finire in acqua svenuta. Il film ripercorre a ritroso il perché si sia arrivati fino a quel punto. Leda, nel vedere il rapporto intenso anche se non facile tra Nina (Dakota Johnson qui in una interpretazione non trascurabile) e Lena, ripensa alla sua vita, alle difficoltà avute nel passato con le figlie Bianca e Martha; soprattutto la prima le ha sempre dato filo da torcere, invidiosa per la nascita della sorellina e dalla forte personalità. In lunghi flashback ripercorriamo la sua vita (a Leda giovane dà il volto Jessie Buckley, anche lei candidata agli Oscar); la vediamo sempre più pressata, stanca e soffocata dalla due figlie. Il film è un crescendo di tensione quasi da thriller sia nel momento presente – con Leda che compie un gesto assurdo (ruba la bambola preferita di Lena gettandola nella disperazione) e che si sente sempre più angosciata dal suo passato e accerchiata dalla famiglia di Nina – sia nel passato fino al momento in cui vediamo la protagonista compiere un gesto che la segnerà per tutta la vita (no spoiler).

La figlia oscura è un viaggio psicologico nei meandri mentali di una madre che si sente in colpa per il suo comportamento e la sua inadeguatezza e che è in cerca di una pace che non può trovare. Maggie Gyllenhaal, che dimostra promettenti qualità registiche, utilizza spesso la camera a mano mettendosi con efficacia al servizio delle espressioni, dei turbamenti e dei drammi della protagonista. Candidato agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, il film – che ospita anche un cameo del tutto trascurabile di Alba Rohrwacher – ha qualche lunghezza di troppo, soprattutto nella parte centrale, che rischia di compromettere la forza del messaggio.

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema