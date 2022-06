La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Tra due mondi (votato dal nostro pubblico con un ottimo 39,9) lunedì 20 giugno 2022 presenta Lunana, intensa storia ambientata in Bhutan.

Il giovane e occidentalizzato Ugyen (Sherab Dorji), che ha iniziato gli studi per diventare insegnante, vuole emigrare in Australia per fare il cantante. Ma per finire il suo tirocinio è assegnato ai bambini di Lunana, il villaggio più sperduto del mondo. «Lunana, il villaggio alla fine del mondo», scrive Beppe Musicco, nella sua recensione, «è un film la cui narrativa è molto classica, ma il cui risultato finale potremmo dire che è di molto superiore alla somma delle parti. Pur essendo una storia semplice che parte dalla prevedibilità di un rifiuto che si trasforma in accettazione, non è privo né di sorprese né di tocchi di sincero e riuscito umorismo.

Il film avrebbe potuto facilmente prendere la strada del sentimentalismo o della sociologia, ma il giovane regista Pawo Choyning Dorji è stato bravo a valorizzare i singoli personaggi, i fantastici panorami montuosi, il simbolismo legato al ruolo dello yak nella profonda religiosità degli abitanti, scegliendo di lasciare sottotraccia altri temi che a noi potrebbero sembrare più accattivanti».

