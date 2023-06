Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Mon crime, poliziesco di François Ozon con un ricco cast, tra cui Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, André Dussolier e Dany Boon, ha ricevuto dal pubblico un buon 39,6° di voto.

Ora, lunedì 12 giugno 2023 la Febbre presenta Rapito, intenso dramma storico di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni. La vera storia di Edgardo Mortara, sottratto a Bologna alla sua famiglia ebraica ed educato a Roma sotto la tutela di Pio IX, nello Stato pontificio alla metà dell’Ottocento.

«Rapito», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «racconta, attraverso pochi tocchi essenziali, l’affetto profondo che lega i membri della famiglia Mortara, e di cui la preghiera è un elemento essenziale: dichiarazione di identità e di appartenenza che richiama un “oltre” presentissimo. Per il piccolo Edgardo la preghiera serale, che continua a recitare di nascosto in collegio, è il filo invisibile che continua a legarlo al padre (Fausto Russo Alesi) e soprattutto alla madre (Barbara Ronchi) e che non si spezzerà mai davvero se non nel rifiuto della conversione, offerta come estremo atto di amore, fatto dal figlio alla donna».

Eccezionalmente il prezzo del biglietto è di 3,50 euro (+ 1 euro se acquistato on line o prenotato) per l’iniziativa Cinema in Festa.



Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema.

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 12 giugno 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

I prossimi appuntamenti della Febbre. Il 19 giugno, Plan 75, distopico film giapponese di Chie Hayakawa, mentre il 26 giugno si chiude in bellezza con Campioni, divertente commedia di Bobby Farrelly con Woody Harrelson.