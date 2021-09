La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da nove anni – la prima edizione partì nel settembre 2012 – ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo la pausa estiva, lunedì 20 settembre 2021 alle ore 21 presenta Il collezionista di carte di Paul Schrader, con Oscar Isaac, Tye Sheridan e Willem Dafoe.

Un ex militare che fa il giocatore d’azzardo incontra un giovane in cerca di vendetta su un comune nemico. E vede riemergere i fantasmi del passato.

«Il collezionista di carte», scrive Letizia Cilea nella sua recensione, «è una storia di redenzione e vendetta: il dilemma del perdono e i drammi che esso porta con sé sono il fulcro dell’intera storia. Un thriller ad alta tensione, dominato da un Oscar Isaac duro e tenero insieme, che per due ore detta il ritmo di un racconto fatto di violenza, amore e riscatto; insieme a lui il giovane Tye Sheridan nei panni di Cirk, giovane dal passato travagliato in cerca di vendetta per suo padre suicida: c’entrano un ex maggiore dell’esercito sadico e malvagio, il sempre inquietante Willem Dafoe».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 20 settembre alle ore 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione . Per accedere al cinema è necessario il Green Pass e permane l’obbligo di mascherina e di distanziamento fisico.

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale al 50%.