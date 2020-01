La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Cena con delitto (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,4° di “temperatura”, che lo porta al secondo posto della classifica), riprende lunedì 13 gennaio 2020 con 18 regali di Francesco Amato, che sarà presente in sala , interpretato da Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Betti Pedrazzi, Marco Messeri, Sara Lazzaro.

Una donna incinta, che scopre di avere un tumore aggressivo, decide di preparare una serie di regali per la figlia che non potrà crescere.

Il quarto film di Francesco Amato prende le mosse dalla vicenda di Elisa Girotto: quando morì, poco più di due anni fa, la sua storia commosse tante persone, per il coraggio mostrato di fronte alla malattia e per l’idea di non arrendersi da sconfitta alla morte imminente. «Il film», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «mette in scena un azzardo: noi vediamo infatti la figlia Anna – che oggi ha solo tre anni – proprio quando sta per diventare maggiorenne, e si ribella definitivamente; e questa ribellione la porta a stabilire un contatto impossibile con la madre. La svolta – tra il fantasy e il metafisico – pone lo spettatore da un lato nella posizione di scegliere se fidarsi del narratore e abbandonarsi al racconto, aiutato in questo dalle due interpreti principali; dall’altro offre una possibilità cinematograficamente intrigante, con un rapporto altrimenti impossibile tra madre e figlia. Un’occasione, per Anna, per conoscere chi l’ha amata da subito, senza poterle vivere accanto».

Come detto, sarà presente in sala il regista Francesco Amato che presenterà il film alle 21. Dopo la proiezione, il regista – introdotto da Antonio Autieri – dialogherà con il pubblico. Una serata speciale, per ripartire alla grande con il nuovo anno.

Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). A tutti gli amici di Sentieri del Cinema ricordiamo che è partito il tesseramento 2020.

La tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse quindi le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra). Alla fine, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

Qui è possibile scaricare la scheda di 18 regali.

La classifica aggiornata de La Febbre del lunedì sera:



Il trailer ufficiale.