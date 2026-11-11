La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema, organizzata in collaborazione con Notorious Cinemas, prosegue nelle prossime settimane e chiude il 2026 con un calendario ricco di importanti appuntamenti. Ecco i titoli.
Lunedì 16 novembre: Ragione e sentimento. Elinor e Marianne, due sorelle con visioni molto diverse della vita, riscoprono l’equilibrio tra ragione e sentimento grazie ad amori inaspettati. Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen, regia di Georgia Oakley con Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Fiona Shaw, George McKay.
Lunedì 23 novembre: I figli della scimmia. Un padre dedito al figlio disabile trova nel nipote adolescente il figlio che avrebbe voluto. La loro complicità incrina gli equilibri familiari. Di Tommaso Landucci, con Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Cristina Odasso. Alla Mostra di Venezia 2026 premio per la miglior sceneggiatura e per la miglior interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio nella sezione Orizzonti.
Lunedì 30 novembre: Wild Horse Nine. Alla vigilia del golpe militare in Cile, due improbabili agenti della CIA si recano sull’Isola di Pasqua per qualche giorno di vacanza. Di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi. Anche in V.O.
Lunedì 7 dicembre: pausa per il ponte della Festa dell’Immacolata.
Lunedì 14 dicembre: Wildwood – I segreti del bosco proibito. Una ragazza, dopo aver disobbedito ai genitori, vuole salvare suo fratello piccolo rapito misteriosamente da uno stormo di corvi. Di Travis Knight. Anche in V.O.
Lunedì 21 dicembre: Santiago un cammino per ricominciare. Un’insegnante sospesa dal lavoro e un adolescente ribelle affrontano il Cammino di Santiago come pena alternativa alla detenzione per il ragazzo. Di Yann Samuell, con Julien Le Berre e Alexandra Lamy.
L’appuntamento è alle 21.00 presso il Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni.
Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.
Non mancate!