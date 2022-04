Nuovo appuntamento, martedì 12 aprile con la rassegna Pomeriggio al Gloria, organizzata da Notorious Cinemas insieme all’associazione Sentieri del Cinema. Si tratta di un vero e proprio cineforum, il primo che si tiene a Milano di pomeriggio; al termine del film, infatti, sarà possibile fermarsi e scambiare opinioni con un critico di Sentieri del Cinema. Rispetto alle settimane scorse, cambia però l’orario: si inizia alle 15.30.

In programma l’opera prima di Maura Delpero, fresca candidata ai David come miglior esordiente: «La regista, documentarista all’esordio in un film di finzione, con Maternal porta sullo schermo una storia intensa e delicata sul tema della maternità. La ambienta in un luogo simbolico argentino come l’hogar in cui convivono da una parte ragazze che si trovano ad essere madri troppo presto e senza volerlo e dall’altra suore che, con il loro voto di castità, non potranno mai esserlo. Suor Paola, Lu e Foti sono le tre protagoniste, ognuna delle quali simboleggia un modo diverso di essere o non essere madre», scrive Aldo Artosin nella sua recensione.

Appuntamento, quindi, con Pomeriggio al Gloria martedì 12 aprile alle 15.30 presso la rinnovata multisala Gloria di Corso Vercelli 18 (MM1 Pagano).

Ricordiamo che per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina FFP2 correttamente indossata per tutta la durata della proiezione.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it).

