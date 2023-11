La chimera è ambientato negli anni 80 in una cittadina sul litorale tirrenico. Arthur è un giovane archeologo inglese che ha un dono particolare, sente il vuoto sottoterra dove sono nascosti cimeli etruschi. Di questa sua dote ne approfitta un gruppo scombiccherato di tombaroli suoi amici che, rivendendo poi i pezzi recuperati, riesce a guadagnare il giusto per vivere. Arthur però ha anche un vuoto interiore, quello della scomparsa dell’amata Beniamina. L’incontro con Italia, una immigrata brasiliana appassionata di canto ma stonata, proverà a cambiargli la vita…

Quarto film da regista per Alice Rohrwacher che, a quattro anni di distanza da Lazzaro felice, torna con una storia in cui al centro c’è sempre l’attenzione per il mondo rurale della campagna e dei boschi che da sempre sono un po’ la cifra stilistica della regista. Un film in cui si possono scorgere eco del cinema di Ermanno Olmi ma anche di Federico Fellini nel mondo di rappresentare la banda di tombaroli che sembrano figure uscite da un circo. Il personaggio centrale è Arthur (Josh O’Connor) sempre proteso tra la vita e la morte, alla ricerca della sua personale chimera, ovvero il ricordo e il ricongiungimento con l’amata Beniamina. Gli fa da contraltare Italia (la bravissima Carol Duarte), cantante stonata ma con una sua armonia interiore, che trova il bello anche dove è difficile vederlo; ad esempio nella catapecchia dove Arthur vive. E’ attorno al personaggio di Italia che il film diventa vitale, aperto al futuro e abbandona percorsi di morte perché anche i tombaroli sono più interessati al passato e a chi non c’è più.

La chimera è un film che inizia lentamente e in modo faticoso per poi crescere, ma non ha il passo dei lavori migliori della regista come Le meraviglie e Lazzaro felice. Alice Rohrwacher indugia troppo sul suo stile molto riconoscibile, diventando quasi autoreferenziale e rischiando a tratti di annoiare il pubblico malgrado il soggetto e la sceneggiatura siano indubbiamente originali. Nel cast troviamo anche Isabella Rossellini nei panni di Flora, madre di Beniamina e insegnante di canto di Italia; cameo per Alba Rohrwacher. Presentato in concorso al Festival di Cannes.

Stefano Radice

