“La Casa delle Donne” è un’opera fondata nel 2016 nella periferia di Parigi per accogliere e sostenere, attraverso attenzioni mediche e sociali, donne vittime di abusi e violenza. Il film, che porta lo stesso nome, realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia, Differenza Donna, Kering Foundation, racconta dal punto di vista del personale medico, delle pazienti nonché dei rapporti che si instaurano tra le parti, la quotidianità e così il valore che ha portato una simile iniziativa ad espandersi in tutta la Francia.

Il racconto si apre con la dottoressa Diane Khoury (Karin Viard), direttore dell’opera, che si trova a dover fronteggiare assieme alla mancanza di fondi, le inquisizioni ministeriali di valutazione dell’efficacia del progetto. In questa situazione di precarietà, fa il suo ingresso la stagista Inès (Oulaya Amamra), promessa medica, destinata, evidentemente controvoglia, al lavoro in una clinica privata del centro di Parigi. Con lei, lo spettatore stesso si inserisce e diventa sempre più parte della realtà e delle storie delle persone che danno vita alla Casa delle Donne.

Il film è una grande opera corale, in cui attraverso le diverse esperienze dei protagonisti, dà voce alla complessità di fattori a cui apre il tema della violenza sulle donne. Argomento che non è ridotto ad alcun tipo di stereotipo o retorica, ma è molto ben intrecciato nella vita di ciascun personaggio. La direttrice Diane Khoury incarna lo sforzo che è per una donna far valere la propria voce, soprattutto ai vertici, Leatitia Dosch, che interpreta una delle altre dottoresse, si trova davanti alla difficoltà di gestire una maternità e un lavoro a cui si vorrebbe dedicare la vita.

Ancora, lo psicologo (Pierre Deladonchamps) veste i panni dell’uomo che si trova faccia a faccia con ciò che qualcuno “come lui” ha fatto. Senz’altro, il fulcro rimangono le innumerevoli testimonianze delle pazienti, denuncia che si fa sempre più esplicita con lo scorrere della vicenda. L’epilogo di ciascuna costituisce a suo modo un invito a sostenere la causa, perché questioni simili non vengano ignorate e a tutte sia permesso di rinascere.

In sostanza, La Casa delle Donne gestisce molto bene la narrazione di una complessità di personaggi, riuscendo a far sì che non scompaiano in una fitta rete di rapporti, ma anzi in virtù di essa espongano ancor più chiaramente il tema principale. Veicola forte e chiaro il suo messaggio, senza ridurlo a una morale appiccicata. Inoltre, il racconto riporta la preziosa testimonianza di un’opera, e dunque di una possibilità di cambiamento, vera. Riesce ad inserirsi in dinamiche tanto intime e delicate con un tono che le rispecchia, rimanendo sempre acceso e brillante, effetto anche delle prestazioni stesse degli attori.

Valentina Villa

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