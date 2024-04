Ne La canzone della terra la regista Margreth Olin, fa ritorno nella valle di Oldedalen nella parte occidentale Norvegia, dove è nata e dove abitano i genitori. Per un anno intero filma il trascorrere del tempo e delle stagioni: il padre guida il suo sguardo tra le maestose vallate norvegesi, dove i ghiacciai si stanno ritirando e sono più evidenti gli effetti del cambiamento climatico…

Margareth Olin, specializzata in documentari – tra le sue regie figurano The Sel Fortrait e De andre – con La canzone della terra, si apre anche all’aspetto biografico. Non c’è dubbio, infatti, che siano due i protagonisti del docufilm. Da una parte la maestosità, il fascino, la bellezza e anche l’asprezza della natura e del paesaggio norvegese, dall’altra i racconti e le memorie del padre della regista, Jorgen Mykloen (mentre la madre rimane più sullo sfondo). E’ lui che la regista segue per un anno mentre ripercorre i sentieri, i fiordi e i luoghi della sua vita; il suo viaggiare offre anche l’occasione per raccontare e mostrare come nel corso dei decenni – Jorgen ha 84 anni – la natura sia cambiata anche a causa dei cambiamenti climatici. Il titolo del docufilm sembra molto appropriato perché, mentre lo si guarda, si sente effettivamente la canzone della natura con i suoi rumori e i suoi suoni inconfondibili. Lo spettatore è portato a viaggiare insieme alla regista, anche se questo percorso, sicuramente affascinante e per certi versi magico, non è sempre di facile impatto e richiede comunque molta attenzione.

Stefano Radice

