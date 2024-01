Ne La caccia, Luca, Silvia, Mattia e Giorgio sono quattro fratelli molto diversi tra loro: Luca è energico, vende macchine e ha in mente di espandere la propria attività; Silvia ha combattuto a lungo contro la tossicodipendenza, è pulita da mille giorni e sogna di diventare madre; Mattia è un pittore alla ricerca di qualcuno che lo apprezzi veramente; Giorgio ha invece un’aria seria e affidabile, un lavoro stabile ma si indebita pur di far fare alla figlia l’università privata che lei sogna. Dopo svariati anni di lontananza, i quattro si riuniscono per l’improvvisa morte del padre, proprio in quella villa dove hanno trascorso l’infanzia. Decidono così di vendere la casa che nasconde una terribile verità. Poiché però il ricavato è insufficiente a sanare i rispettivi problemi economici, Luca propone una soluzione degna di suo padre, una battuta di caccia a chi uccide la preda più grande…

Dopo il riuscito A Tor bella monaca non piove mai, Marco Bocci realizza la sua seconda regia portando sul grande schermo una sorta di favola nera a tinte horror in cui si dimostra come una tragedia vissuta da bambini possa condizionare per sempre la vita, e di come le colpe dei padri ricadano anche sui figli stessi. La caccia è il racconto di un destino tragico che non si può in alcun modo evitare; un conto alla rovescia inesorabile di quattro solitudini che dovranno arrivare a una resa dei conti definitiva. La storia procede su due binari paralleli; da una parte la vicenda dei quattro fratelli che vediamo in continui flashback utili a ricostruire come abbiano vissuto la tragedia di famiglia e subìto la personalità del padre; dall’altra la narrazione di una voce fuori campo de “I quattro fratelli ingegnosi” dei fratelli Grimm che serve a dare un ulteriore tono cupo e noir al racconto. Chi scrive ha fatto un po’ fatica a entrare nel ritmo della storia che è un po’ spezzettato e discontinuo ma rimane apprezzabile il tentativo di Bocci, anche sceneggiatore, di realizzare un film di genere decisamente al di fuori degli schemi e con un finale in crescendo. Nel cast si notano in particolare Laura Chiatti nei panni di Silvia – de3i quattro fratelli è l’unica ad aver provato a cambiare veramente vita malgrado le sofferenze – e Paolo Pierobon in quelli di Giorgio la cui figura drammatica – succube dei capricci di moglie e figlia – prende sempre più piede nel racconto. Meno riusciti, invece, i personaggi di Mattia (Pietro Sermonti) e soprattutto di Luca (Filippo Nigro).

Stefano Radice

