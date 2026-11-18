Amziah King (Matthew McConaughey) è un apicoltore e musicista folk dell’Oklahoma, un uomo decisamente ottimista e di buon cuore (un elogio a chi trova nomi come Amziah, che si pronuncia Emzaia). La musica da lui suonata ne La ballata del re delle api insieme a vicini, colleghi e vagabondi assortiti, è allegra e trascinante; il suo lirismo, anche se non particolarmente poetico, ha un’energia travolgente (per fare un paragone, le canzoni avrebbero potuto benissimo essere opera dei Mumford & Sons, anche se è difficile immaginare il cantante della band coinvolto in un furto di barili di miele in una zona sperduta tra i boschi.

Il lungometraggio di Andrew Patterson è un pot-pourri di elementi eterogenei: la prima parte del film, narrativamente più asciutta, privilegia un messaggio di speranza e di comunità attraverso il ricongiungimento di Amziah con la sua ex figlia adottiva, Kateri (Angelina LookingGlass); poi la storia cede bruscamente il passo a una trama di vendetta che occupa tutta la seconda metà del film. Lungo il percorso, Patterson, che ha anche scritto la sceneggiatura, accenna all’importanza della costruzione di una comunità come elemento essenziale per mantenere il tessuto sociale: il film celebra la musica, l’amicizia, il cibo e il lavoro come caratteristiche distintive di una società sana e si interroga sulle conseguenze cui si va incontro quando questi elementi vengono messi in crisi da interessi economici e avidità. L’ambientazione ricorda Fratello, dove sei?, cattura l’essenza popolare del bluegrass, e c’è una certa stravaganza nella violenza di alcune scene che probabilmente piacerebbe ai fratelli Coen. Amziah con la sua impresa, la King Honey, è così apprezzato che gli viene affidato il compito di aiutare le autorità locali a rintracciare chi sta rubando barili e barili di miele, acquistato illegalmente per la vendita all’ingrosso sul mercato nero. Una serie di bizzarri incidenti a catena coinvolgono la macchina per estrarre il miele di Amziah e il cuoio capelluto dell’amico Colmar (Tony Revolori). Amziah riaccoglie immediatamente la sua ex figlia adottiva, insegnandole il modo corretto di prendersi cura delle api e di se stessa, oltre a come comportarsi a un pranzo comunitario in cui ognuno porta qualcosa da mangiare (la morale è che è sempre meglio conoscere la personalità di chi ha portato la pietanza). Tutto procede a gonfie vele per i due, finché la King Honey diventa il successivo bersaglio del misterioso ladro e la giovane Kateri si trova a un bivio: scegliere la strada più facile rinunciando alla fattoria, oppure affrontare la difficile sfida di far funzionare qualcosa, con la soddisfazione di sapere di aver contribuito al benessere della sua comunità.

La prima metà del film è spassosa e ricca di un’atmosfera vissuta e tipicamente del sud degli Stati Uniti. Ancor più importante, Amziah e Kateri vengono percepiti principalmente come simboli di speranza e fede nei rapporti umani. La LookingGlass cerca di eguagliare il carisma di McConaughey, cosa non facile vista anche la dipendenza del suo personaggio da quello principale. La motivazione principale che spinge Kateri a dare la caccia a Dob (Kurt Russell), un ricco e avido che sospetta di aver commesso illeciti, è dettata più da un senso di devozione verso Amziah che da una reale convinzione della fatica e della laboriosità dell’apicoltura. Patterson si crea l’opportunità di fare di La ballata del re delle api una critica radicale al capitalismo clientelare, raccontata attraverso la lente di una professione sottorappresentata nei media. Ma, alla fine, persino la malvagità viene attenuata dall’insistenza sul fatto che potremmo tutti andare d’accordo se ci impegnassimo a condividere un pasto e ad ascoltare un po’ di buona musica (possibilmente bluegrass?). Ottimo programma, ma non molto convincente, soprattutto dopo aver visto Kateri indulgere in una serie di scelte narrativamente azzeccate quanto moralmente opinabili.

Beppe Musicco

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