Una donna si presenta all’improvviso a casa della propria figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Un segreto custodito a lungo che ora torna a reclamare il suo prezzo.

Paolo Strippoli fa un altro affondo nel cinema di genere e colpisce ancora una volta nel segno con L’estranea. Giovanissimo talento del panorama italiano, il regista torna dietro la macchina da presa dopo la già bella prova de La valle dei sorrisi e balza in testa al nostro elenco di film del cuore del 2026. D’altronde come possono altre opere reggere il confronto con un film che non solo cavalca le più alte vette dei generi thriller e horror, ma lo fa con una scrittura solidissima e di grande originalità, con una grande maestria nella direzione degli attori e con una regia degna di un artista maturo e navigato?

Concludendo quella che lui stesso ha definito la “trilogia della pioggia” (dopo Piove, uscito nel 2022, e La Valle dei Sorrisi, appunto, del 2025), il regista pugliese ci catapulta in una saga famigliare dove Anna Colonna, la madre-matriarca interpretata da un’inquietante Jasmine Trinca, è una donna ossessionata dal controllo e dalle apparenze: nuova parvenu della borghesia barese, insieme al marito Walter (Adriano Giannini) gestisce una boutique d’alta moda nel centro città, grazie alla quale è finalmente riuscita a raggiungere l’equilibrio e la stabilità socio-economica a lungo sognata, con i due figli, Alice e Tobia, e una villa di 600mq in campagna. Ma l’idillio dura poco, perché durante un pranzo in grande stile organizzato in casa loro avviene una tragedia: il loro cane, in preda a un raptus violento, azzanna alla gamba la piccola Alice, riducendola in fin di vita. Proprio quando tutto sembra perduto, l’incontro con un’estranea (Valeria Bruni Tedeschi) nella cappella dell’ospedale dà ad Anna l’opportunità di correggere il corso della storia della sua famiglia.

Diviso in quattro capitoli, ognuno dedicato a un componente della famiglia Colonna, L’estranea costruisce un racconto circolare (non a caso il titolo internazionale è The Spiral) e pone lo spettatore al centro di un labirinto mentale alimentato dal materiale più orrorifico che ci sia nella vita di ciascuno di noi: le relazioni famigliari, più nello specifico quella tra madre e figli, dove la forma d’amore più arcaico si mescola con il perturbante per generare cura, affetto e protezione, ma anche coercizione, violenza e morte. Ma il film di Strippoli si nutre anche di tante altre sfumature, grazie a una sceneggiatura stratificata e complessa (scritta a quattro mani con Salvatore De Chirico), che mentre ci assorbe lentamente nella sua spirale riesce a scaraventarci anche in alto e in basso, passando da un registro all’altro senza alcuna forzatura o manierismo: sembrerà dunque naturale passare dalla risata di gusto a un’analisi cinica e spietata della borghesia di provincia dei primi anni 2000, il tutto pervaso da una patina di oscurità perenne che contrasta, anche fotograficamente, la brillantezza dell’estate pugliese e che – come sempre accade nel grande cinema horror – sta lì a ricordarci come al di là di qualsiasi speranza, oltre ogni ipotesi di lieto fine, la catastrofe incomba inesorabile.

Di più non vi raccontiamo per non rovinarvi la grande esperienza della visione di questo film, dove luci e ombre del microcosmo famigliare toccano corde narrative sovrannaturali solo in apparenza, ma che alla fine dei conti risultano molto più vicine all’horror vero: quello che ti resta dentro per settimane, perché capace di disseppellire le parti più sgradevoli dell’essere umano, e di ricordarci che, volenti o nolenti, anch’esse ci appartengono.

L’estranea ha partecipato alla sezione del Concorso dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia ed è attualmente in lizza a rappresentanza dell’Italia nella corsa agli Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale.

Letizia Cilea

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