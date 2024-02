Kripton è il documentario molto coraggioso di Francesco Munzi girato in due comunità alle porte di Roma che accolgono ragazzi con disturbi mentali. Il regista ha passato 100 giorni nel 2022 all’interno di queste strutture, seguendo in particolare sei ragazzi, il loro percorso e anche le interazioni con psicologi, psichiatri e le famiglie. Ci si deve avvicinare con tatto e prudenza a quanto ci racconta Kripton perché Francesco Munzi ci fa entrare nelle vite di questi ragazzi e anche nel racconto delle loro crisi, come nel caso di Dimitri; la folle lucidità e anche la depressione di questo ragazzo, lasciano il segno. Così come lo lascia Georgiana che crede di essere la figlia non riconosciuta di Obama e che soffre perché le è stata sottratta la cura della figlia. Oppure Marco Aurelio che da bambino ha subito un trauma per la separazione dei genitori, pensa di venire dal pianeta Kripton, crede di essere un ebreo ortodosso e non riconosce la figura della sorella come tutrice (“C’è questa ragazza che mi dicono essere mia sorella ma io non la conosco, non voglio stare con lei”). Ci sono poi le storie di Silvia, diventata anoressica a 12 anni e poi la dolce Okana che prova a imparare l’italiano ma che si muove nella comunità stando attenta a non calpestare le righe delle piastrelle.

Munzi allarga lo sguardo dai ragazzi alle famiglie, cercando di far capire anche il contesto in cui si sono formate e sviluppate le malattie che attanagliano i ragazzi che dal Covid in poi sono stati più colpiti da queste forme di disagio mentale. Vediamo i genitori adottivi di Dimitri confrontarsi con gli psicologi insieme al figlio; vediamo l’impotenza del padre di Silvia che non sa più come aiutare la figlia e che nella comunità ha trovato l’unico supporto. Percepiamo in modo chiaro che senza l’aiuto di queste comunità, per i pazienti e le loro famiglie dallo Stato non arriverebbe il supporto necessario. Kripton fa soffrire e toglie un po’ il fiato ma è un lavoro meritorio che necessita di una visione meglio se seguita da un momento di confronto con esperti sui temi affrontati. Presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale YouTube