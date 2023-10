È significativa l’apertura del thriller storico di Martin Scorsese ambientato negli anni 20 del secolo scorso, Killers of the Flower Moon: gli anziani della tribù Osage dell’Oklahoma si riuniscono per piangere i loro giovani che sono stati sedotti dalla decadenza dei vicini bianchi. In molti casi, queste “morti” sono spirituali, ma molte diventeranno reali: il terribile risultato di un elaborato piano per derubare i nativi della ricchezza derivata dai giacimenti petroliferi della riserva nella quale il governo degli Stati Uniti li aveva segregati. Scorsese nella sua sceneggiatura segue liberamente il libro che David Grann ha scritto sulla storia, ma cambiando la focale: da un racconto su un’inchiesta dell’FBI, il film prende a protagonista gli Osage e i loro massacratori, con particolare enfasi sullo sciocco Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), il suo mefistofelico zio allevatore William King Hale (Robert De Niro) e la moglie Osage di Ernest, Mollie (Lily Gladstone), che sembra volontariamente distogliere lo sguardo dai mostri che la circondano.

Killers of the Flower Moon è un film epico, un’analisi spietata degli eccessi colonialisti e capitalisti dell’America, ripresi attraverso una sorta di melodramma (qualcuno a paragone ha citato Il sospetto di Alfred Hitchcock). Ernest è un debole, ma proprio come lo zio massone – che utilizza la sua reputazione di membro onesto della comunità come una maschera – si fa scudo del suo fascino esteriore e della sua gentilezza. Anche se i cadaveri si accumulano, anche se Mollie perde amici e famiglia a causa del veleno, dei proiettili e delle bombe, rimane in lei il barlume della speranza – quasi fino alla scena culminante del film – che l’amore di suo marito sia vero. Ernest non può essere un assassino a sangue freddo, ma sappiamo che il male sa essere particolarmente terrificante quando si ammanta di compassione e gentilezza. Non dovrebbe sorprendere che DiCaprio e De Niro abbiano entrambi la capacità di incarnare il peggio dell’umanità (lo hanno fatto per Scorsese già altre volte), ma c’è qualcosa di stranamente calmo nel loro lavoro in Killers of the Flower Moon: l’odiosità dei loro personaggi deriva proprio dalla loro perversa, apparente serenità. La malvagità di William, trasmessa in modo agghiacciante da De Niro in una delle sue migliori recenti performance, è molto più smaliziata di quella di suo nipote, la cui fronte aggrottata e lo sguardo fisso presagiscono un futuro crollo.

Il centro del film però è tutto di Lily Gladstone, anche se ci vuole un po’ perché diventi evidente. Per una buona parte delle tre ore e mezza di Killers of the Flower Moon siamo immersi in una foschia confusa di sottotrame cospiratorie; in molte scene del delitto i volti degli assassini degli Osage rimangono ai margini o appena fuori dall’inquadratura. Ciò porta a vedere Mollie come una santa vittima che va coscientemente verso la propria morte. Ma il ritmo del film – gestito impeccabilmente da Scorsese con la sua storica montatrice Thelma Schoonmaker – rispecchia fin dall’inizio la sua complessità emotiva. Mollie cerca nel marito e nello zio una guida che si rivelerà sempre più deleteria. È un ruolo complicato quello che la Gladstone interpreta, poiché Mollie è sia un emblema che un individuo. È simbolo, come suggerisce la scena iniziale, di un’antica civiltà indigena che viene rapidamente corrotta dal vizio americano (la libera impresa che funge da copertura per il genocidio). Ma è anche una donna in carne e ossa, con speranze, fede e desideri, che ama un marito che la vuole morta ma che allo stesso tempo – nella sua confusione mentale – ricambia il suo amore.

L’arrivo dell’FBI, col cappello da cowboy di Jesse Plemons, è il primo momento di lucidità a cui fanno seguito sequenze istrioniche in aula di tribunale, con John Lithgow nei panni del pubblico ministero e Brendan Fraser nei panni dell’avvocato della difesa. La relazione parassitaria tra William ed Ernest crolla e DiCaprio si esibisce in un fantastico e terribile monologo confessionale (dall’effetto quasi nauseante), che permette finalmente a Molly di scorgere la verità che aveva a lungo negato.

Killers of the Flower Moon si conclude con un’altra cerimonia Osage, più cerimonialmente ricca e positiva: la celebrazione di una vita comunitaria che, sfidando la morte, ha saputo combattere, resistere e vincere.

Beppe Musicco

