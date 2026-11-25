Una delle figure più celebri e riconoscibili del cinema americano, John Travolta (nella foto di Micol Naretti) è la star del 44° Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. L’attore ha presentato in anteprima nazionale la sua opera prima da regista, Propeller OneWay Night Coach (Volo notturno per Los Angeles), e ha ricrevuto durante la serata di apertura, il premio Stella della Mole. Con oltre cinque decenni di attività tra cinema, televisione e teatro, la sua filmografia comprende alcuni dei titoli più rappresentativi della storia recente di Hollywood: da La febbre del sabato sera a Grease, da Pulp Fiction a Get Shorty, fino ai più recenti American Crime Story e Cash Out 1 e 2. Scritto, diretto, narrato e prodotto da John Travolta, Propeller One-Way Night Coach (Volo notturno per Los Angeles) è un film ambientato nell’epoca d’oro dell’aviazione e racconta di un viaggio che segnerà inesorabilmente il futuro di un giovane appassionato di aerei.

I 120 titoli del Festival, suddivisi nelle tre sezioni di concorso (lungometraggi, documentari e cortometraggi) e nelle tre sezioni non competitive (Fuori concorso, Zibaldone e Retrospettiva Marilyn Monroe) saranno sempre presentate o introdotte da registi o intrepreti, da testimoni diretti o da esponenti della cultura e critica. E saranno numerosi gli ospiti internazionali: da John Travolta a Fanny Ardant, da Isabelle Huppert ad Andy Garcia, da Pamela Anderson a Luc Besson, Mike Newell, Josh Safdie, Stephen Frears, Mira Sorvino, Margarethe von Trotta, Maria de Medeiros, solo per citarne alcuni. Tra le presenze italiane invece, Giovanna Mezzogiorno, Anna Foglietta, Salvo Ficarra e Valentino Picone, Francesco Gheghi, Paolo Calabresi, Asia Argento, Antonia Liskova, Valeria Bruni Tedeschi, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Max Tortora, Celeste Dalla Porta, Mimmo Calopresti, Marco Ponti, Fabio Volo, Roberta Torre.

Beppe Musicco

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