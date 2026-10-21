Pino Daniele è stato uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, un artista capace di inventare un linguaggio personale e inconfondibile, mescolando il blues, il jazz e la tradizione napoletana. Le sue canzoni hanno raccontato una città piena di contraddizioni, ma anche sentimenti e inquietudini nei quali si sono riconosciute intere generazioni. Raccontare la sua vita al cinema è dunque una sfida impegnativa, che Nicola Prosatore affronta con Je so’ pazzo, ispirato al libro Pino Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce, scritto dal figlio Alessandro Daniele.

Il film ripercorre i primi vent’anni della vita del cantautore, dall’infanzia negli anni Sessanta fino all’affermazione dei primi anni Ottanta. Figlio di una famiglia numerosa e povera, con un padre poco affidabile, dedito al gioco e a piccoli traffici, Pino cresce nella casa di due anziane sorelle benestanti, per le quali la madre lavora come domestica. Sono loro a prendersi cura di lui, a farlo studiare e a immaginare per il ragazzo un futuro sicuro, magari con un posto fisso all’Alitalia. Ma Pino ha ben altre aspirazioni e tutte hanno a che fare con la musica. Il suo desiderio è, soprattutto, trovare la propria strada.

Prosatore, al suo secondo lungometraggio dopo Piano piano, sceglie di concentrarsi sugli anni della formazione, cercando nelle ferite dell’infanzia e nei difficili rapporti familiari le radici della sensibilità artistica di Pino Daniele. C’è il legame mai risolto con il padre, che continuerà a pesare anche quando arriverà il successo; c’è l’affetto sincero ma talvolta soffocante delle due donne che lo hanno cresciuto; e c’è l’amore per Dorina, la talentuosa corista che diventa poi sua moglie, con le difficoltà di conciliare una vita familiare con le esigenze di una carriera sempre più impegnativa.

Sono tutti elementi interessanti, che però il film sviluppa seguendo percorsi piuttosto prevedibili. I contrasti con il padre, le incomprensioni con la moglie, le scelte dolorose imposte dalla carriera musicale appartengono a un repertorio già visto in molte biografie cinematografiche e televisive. Anche quando gli episodi corrispondono a fatti realmente accaduti, la loro rappresentazione appare spesso convenzionale, affidata a dialoghi e situazioni che raramente riescono a sorprendere o a coinvolgere davvero.

Je so’ pazzo funziona meglio nella prima parte, quando racconta il piccolo Pino e poi il ragazzo alle prese con i suoi primi tentativi musicali. Massimiliano Caiazzo, diventato popolare grazie alla serie Mare fuori, affronta con evidente impegno un ruolo difficile, anche attraverso un’importante trasformazione fisica. Riesce a essere convincente soprattutto nel restituire l’entusiasmo, le insicurezze e l’ostinazione del giovane musicista, mentre appare meno credibile quando il personaggio comincia ad acquistare la statura e il carisma del grande artista. Molto valido anche il cast che lo circonda, a cominciare da Giovanni Ludeno, efficace nel dare vita a un padre ambiguo, opportunista e incapace di costruire un rapporto autentico con il figlio: un’altra figura paterna problematica interpretata dall’attore, dopo quella nel recente Il maestro. Meritano una menzione anche Monica Nappo e Antonia Truppo, che danno calore e personalità alle due “zie” affettuose ma un po’ invadenti nelle loro preoccupazioni per il futuro del ragazzo, e Mariasole Pollio, convincente nel ruolo di Dorina, la giovane donna che diventerà sua moglie e dovrà fare i conti con le difficoltà di una vita accanto a un artista sempre più assorbito dalla musica.

Un ruolo importante nel racconto è occupato dal rapporto tormentato con Napoli, città amata e insieme rifiutata. Le critiche suscitate da “Napule è”, che ne restituisce un’immagine lontana dagli stereotipi turistici, le risposte provocatorie del giovane cantautore nelle interviste, i rimproveri del padre e di chiunque non condivida il suo sguardo sulla città, fino alla decisione di trasferirsi a Roma, compongono un percorso che troverà un momento simbolico nel grande concerto gratuito del 1981, dopo il terremoto che aveva sconvolto Napoli. Eppure anche questo rapporto, così decisivo per comprendere la personalità e la musica di Pino Daniele, rimane più discusso e dichiarato che realmente mostrato. Se ne intuisce la profondità, ma raramente il film riesce a farla vivere attraverso le immagini.

È un limite che riguarda più in generale la costruzione del racconto. Nel tentativo di condensare molti momenti significativi della prima parte della vita del protagonista, Je so’ pazzo finisce per accumulare episodi e personaggi senza trovare sempre un vero filo narrativo capace di unirli. L’impressione è talvolta quella di assistere alle prime puntate di una serie televisiva, in cui situazioni e conflitti vengono introdotti in attesa di sviluppi successivi. Anche la regia, piuttosto tradizionale, raramente riesce a dare al racconto un respiro propriamente cinematografico.

Non mancano però sequenze interessanti, soprattutto quelle dedicate alla nascita delle prime canzoni e alla formazione del gruppo di musicisti che accompagnerà l’affermazione di Pino Daniele, da James Senese a Tullio De Piscopo e Tony Esposito. Qui emerge il talento di un giovane che non vuole semplicemente avere successo, ma cerca ostinatamente un suono nuovo, capace di esprimere la propria identità e quella della sua città.

E sono proprio le canzoni a regalare al film i momenti più emozionanti. Basta ascoltare le prime note di “Napule è”, “Na tazzulella ‘e cafè” o “Je so’ pazzo” perché sullo schermo emerga qualcosa che la ricostruzione biografica fatica a comunicare. È la forza di una musica che continua a parlare anche a chi non ha conosciuto direttamente quegli anni e che porta con sé un mondo di sentimenti, contraddizioni e desideri.

Il film di Prosatore resta così un omaggio sincero e realizzato con cura, che potrà suscitare ricordi ed emozioni soprattutto in chi già ama Pino Daniele e le sue canzoni. Ma per chi lo conosce poco, e vorrebbe scoprire attraverso il cinema che cosa abbia reso così speciale questo artista, il racconto rischia di lasciare piuttosto freddi. Perché la musica di Pino Daniele continua a emozionare, mentre il film che prova a raccontarne la nascita non sempre riesce a fare altrettanto.

Antonio Autieri

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