Inshallah a Boy è ambientato ad Amman in Giordania, oggi. Nawal è una giovane moglie e madre della piccola Nora che rimane improvvisamente vedova. La legge della Sharia è impietosa se non si hanno figli maschi; per questa ragione Nawal si troverà sola a difendere la propria casa, la figlia e anche il pick-up acquistato dal marito, dalle brame del cognato. Molto criticata anche dal fratello, Nawal troverà una sponda nella cristiana Lauren, figlia della donna da cui lei è in servizio, che rimane incinta e che vorrebbe abortire. Forse per Nawal l’unica salvezza è nella bugia; dire di essere incinta nella speranza che il futuro nascituro sia un maschietto…

Girato dal regista giordano Amjad Al Rasheed, Inshallah a Boy accende i riflettori sulla situazione della donna nelle società dove vige la legge della Sharia e lo fa con un film sobrio, senza invettive, ma in cui i concetti arrivano molto chiari allo spettatore. Nawal, impersonata benissimo da Mouna Hawa, è una donna che si trova improvvisamente sola. Pur spaesata e disorientata e ben sapendo che, quando si rimane vedove e senza figli maschi “si rischia di perdere tutto”, come le ricorda una vicina, intraprende un suo personale e non facile percorso per mantenere la sua indipendenza e far valere i suoi diritti di madre. La sua posizione, però, è molto debole agli occhi della società e delle istituzioni; oltre a non avere figli maschi, lei ha partecipato economicamente all’acquisto della casa, ma siccome il marito nei documenti non ha fatto cenno a questo aspetto, risulta non proprietaria e rischia di perdere l’abitazione. Accettando un passaggio da un collega che lavora con lei assistendo una ricca donna malata di Alzheimer, Nawal si mette in pericolo; viene vista dal cognato Rifqi (Haitham Omari) che le sottrae la figlia Nora (Celina Rababah), considerandola una madre indegna e costringendola a presentarsi davanti al giudice. E’ lo stesso Rifqi a pretendere che la donna gli paghi le rate del pick-up che il marito non era riuscito ancora a saldare; Nawal non guida ma non vuole liberarsi dell’auto per puro principio e orgoglio e, anzi, prende segretamente lezioni di guida. Una parte importante del film è poi il rapporto con la cristiana Lauren (Yumna Marwan), figlia della ricca donna da cui Nawal lavora come badante. Sono due solitudini e infelicità che si incontrano; Lauren, incinta di un marito traditore seriale e violento, le chiede aiuto per abortire clandestinamente mentre Nawal si dibatte tra mille difficoltà e vorrebbe veramente essere incinta, per tenere a distanza il cognato.

Il film – le cui atmosfere ricordano quelle dei lavori di Asghar Farhadi – lentamente ci mostra come la protagonista, scena dopo scena, sia sempre più consapevole di sé e di quello che vuole per la sua vita e per quella della figlia. La forza e la caparbietà di Nawal, senza gesti eclatanti di rottura nei confronti della società e del mondo in cui vive, diventano sempre più evidenti; una donna – pur se sola e lentamente isolata da tutti – può riuscire a non soccombere e a essere un bell’esempio per la figlia (e anche per tutti noi). Presentato alla Semaine de la critique del Festival di Cannes 2023.

Stefano Radice

