Alan Arkin è morto a San Diego in California lo scorso 29 giugno 2023: l’annuncio è arrivato dai tre figli dell’attore (di origini ebraiche, ucraine e russe), nato a New York, precisamente a Brooklyn, nel 1934. Viveva in California dall’età di 11 anni. Iniziò da ragazzino a studiare recitazione: dopo tanti anni sui palcoscenici teatrali, la sua prima interpretazione importante nel cinema arrivò nel 1966 con un ruolo nella commedia Arrivano i russi, arrivano i russi di Norman Jewison che gli fece ottenere la prima candidatura all’Oscar come attore protagonista (fu sconfitto da Paul Scofield per il bellissimo Un uomo per tutte le stagioni). L’anno dopo recitò in Sette volte donna di Vittorio De Sica. Sempre nel 1967 interpretò la parte dell’assassino nel film Gli occhi della notte, accanto a Audrey Hepburn. La seconda candidatura all’Oscar arrivò con L’urlo del silenzio (1968) di Robert Ellis Miller. Negli anni 70 ebbe anche un’esperienza da regista con Piccoli omicidi (1971) e Quella pazza famiglia Fikus (1977), ma è come attore che dà il meglio come nell’esilarante Una strana coppia di suoceri in coppia con Peter Falk, con cui farà coppia anche in Il grande imbroglio (1986) diretto dal grande John Cassavetes.

Grazie alla sua versatilità da attore, Arkin passò con disinvoltura da un genere cinematografico all’altro. Ad esempio fu a fianco di Johnny Depp e Winona Ryder in Edward Mani di Forbice (1990) di Tim Burton, nonché di Robert Redford in Havana (1990) di Sydney Pollack, mentre al cinema affiancava anche lavori per la tv come le serie A cuore aperto, 100 Centre Street e come guest star in Will & Grace.

Negli anni 90 sono da ricordare le ottime prove in Americani di James Foley (1992) e Gattaca di Andrew Niccol (1997), ma i successi maggiori arrivano nei decenni successivi. Vince il premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 2007 con il ruolo del nonno in Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie Faris. Un’altra candidatura arriva nel 2013 per l’interpretazione del produttore Lester Siegel in Argo di Ben Affleck: a batterlo è però Christoph Waltz, straordinario interprete di Django Unchained. Infine, il suo ultimo impegno televisivo è stato Il metodo Kominsky, serie tv in onda su Netflix dal 2018 al 2021 in cui era al fianco di Michael Douglas e che gli regalò due nomination consecutive ai Golden Globes.

Nella foto: Alan Arkin in Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie Faris, che gli fece vincere il premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 2007