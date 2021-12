Il visionario mondo di Louis Wain racconta la vita di uno degli artisti inglesi più importanti di fine ‘800. Grande pittore, divenne famoso a livello mondiale per i suoi disegni di gatti antropomorfizzati. Il film segue la sua vita, concentrandosi in particolare sul matrimonio con l’amatissima Emily, morta troppo presto a causa di un cancro al seno; sui rapporti con la madre e le sorelle che doveva sostenere economicamente; sulla vecchiaia passata in case di cura per una presunta schizofrenia.

Benedict Cumberbatch dà il volto a Louis Wain nel film di Will Sharpe. Il regista, insieme a Simon Stephenson, realizza un biopic su una delle figure artistiche più popolari di fine ‘800 in Inghilterra e nel mondo. Il visionario mondo di Louis Wain segue bene il dipanarsi delle tappe più importanti della vita e della carriera di Louis; l’incontro con la futura moglie Emily (Claire Foy), la sua passione quasi folle e ossessiva per i gatti, il rapporto con l’editore sir Williams (Toby Jones), il legame con la madre e le sorelle. Sharpe ci fa entrare nell’arte di Wain e ci fa capire la visionarietà di questo artista ma anche la sua incapacità di vivere nel mondo reale; Louis infatti non ha mai avuto cura delle sue finanze, sperperando i guadagni ottenuti senza essere di aiuto economico alla famiglia. Ne viene fuori un film a tratti surreale, come era Wain, e che a tratti perde un po’ la sua coerenza, soprattutto nella seconda parte quando inizia il racconto della malattia mentale che colpì l’artista. A tenere insieme il tutto, la voce narrante (nella versione inglese è di Olivia Colman) che fa da raccordo tra le varie parti del film e che a volte risulta un po’ ridondante. Ottima, come sempre, la performance di Cumberbatch. Una curiosità. Nella versione originale, il film si intitola The Electrical Life of Louis Wain. E non è un caso perché nella sua opera e nella sua vita. Così come negli interventi pubblici, Wain ha sempre detto di essere alla ricerca dell’elettricità che caratterizza le nostre vite. Il film è disponibile su Amazon Prime Video.

Aldo Artosin

