La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo L’ufficiale e la spia (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,2° di “temperatura”, che lo porta al secondo posto della classifica), prosegue lunedì 16 dicembre 2019 con Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Liv Schreiber, Diego Luna, Jude Law, Cherry Jones e Rebecca Hall.

Una coppia di fidanzati ha in programma un romantico week-end a New York, ma le cose non andranno come previsto.

«Un giorno di pioggia a New York », scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «è l’archetipo di un film di Woody Allen, grazie anche alla preziosa fotografia di Vittorio Storaro, e ci si ritrova piacevolmente davanti a queste tribolazioni del cuore, riadattate con sensibilità e discrezione a un cast più giovane. Un genere personale che viene riproposto, ma con grande stile. Allontanandosi dal suo periodo più amaro e cinico nel giudizio sull’amore, il regista torna a sentimenti più positivi, usando ancora dei suoi stilemi più riusciti: le passeggiate sotto la pioggia, il desiderio degli altri, l’ambizione dell’arte, l’ispirazione e la vacuità della ricerca ostentata di una posizione sociale».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da lunedì 16 dicembre parte il tesseramento 2020.

Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse quindi le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra). Lo sconto è valido anche durante le Feste di Natale 2019.

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 16 dicembre alle ore 21.00 in una doppia proiezione contemporanea , in italiano e in lingua originale (con i sottotitoli in italiano), presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

Lunedì 23 dicembre 2019 grande serata natalizia con un ricco happy hour nel foyer a prezzi modici alle 19.30 (si potrà mangiare insieme, mentre presenteremo i film delle feste natalizie), cui seguirà alle 21 l’ultimo film prima della pausa per le feste con quiz a premi e “Premio Fedeltà d’Inverno“ prima della proiezione. Per partecipare al Premio Fedeltà d’Inverno è necessario presentare i propri biglietti lunedì 16 dicembre.

E dopo il brindisi di Natale tutti in sala per la divertente commedia/giallo Cena con delitto di Rian Johnson, interpretata da un cast stellare tra cui Daniel Craig, Ana de Armas, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis e Chris Evans.

Attenzione. Il Premio Fedeltà prosegue anche nel 2020. Conservate i vostri biglietti!

