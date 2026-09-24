Siamo tornati!
Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.
Lunedì 28 settembre la Febbre del Lunedì Sera finalmente riparte con Odissea, di Christopher Nolan. Il film del grande regista inglese racconta il lungo viaggio di ritorno di Odisseo verso la patria Itaca, dove un gruppo di principi insidia la moglie e il regno. «Era probabilmente il progetto più rischioso della carriera di Christopher Nolan: trasformare il più antico racconto dell’Occidente – insieme all’Iliade – in un kolossal contemporaneo senza tradirne lo spirito», scrive Antonio Autieri nella sua recensione. «Il risultato è uno spettacolo imponente, capace di restituire sul grande schermo tutta la meraviglia dell’epica omerica: battaglie, mostri, naufragi, dèi che appaiono agli umani e scompaiono, paesaggi grandiosi e un viaggio che conserva quasi integralmente la struttura del poema. Un adattamento dell’Odissea di Omero tutto sommato, e sorprendentemente, fedele, con qualche taglio inevitabile anche se doloroso (…)» e libertà narrative giustificabili e, nel finale, molto interessanti: un kolossal colto, emozionante e capace di affrontare temi universali senza rinunciare all’intrattenimento.
Proporremo Odissea anche in versione originale. L’orario di inizio sarà, eccezionalmente, alle 20.30 considerata la durata del film.
Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.
Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.
L’appuntamento è per lunedì 28 settembre 2026, eccezionalmente alle 20.30 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca. Riprendete i termometri… Torna la Febbre!
Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).
Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.
Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.
Prosegue il tesseramento 2026.
La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).
Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.
Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!
Gli altri appuntamenti con La Febbre del Lunedì Sera al Notorious Cinemas di Centro Sarca.
Lunedì 5 ottobre: Tony – Diario di un giovane cuoco. La giovinezza e la prima formazione in cucina dello chef Anthony Bourdain, dopo un fallimentare tentativo di fare lo scrittore. Di Matt Johnson, con Antonio Banderas e Dominic Sessa.
Lunedì 12 ottobre: Il caso 137. Francia 2018: l’ispettrice Stephanie indaga sui suoi colleghi poliziotti sospettati di aver sparato a un giovane manifestante. Di Dominik Moll, con Come Peronnet, Léa Drucker, Yoann Blanc.