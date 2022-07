Il regista iraniano Mohammad Rasoulof è stato arrestato insieme al collega Mostafa Al-Ahmad. Lo rendono noto su Twitter Kaveh Farnam e Farzad Pak, due produttori iraniani. I due filmmaker sarebbero stati condotti in una località sconosciuta. Regista, produttore e sceneggiatore Rasoulof, cinquant’anni e una decina di film, da sempre critico nei confronti del regime, due anni fa non aveva potuto ritirare l’Orso d’oro vinto al festival di Berlino per il suo film Il male non esiste perché il governo non gli aveva dato autorizzazione a viaggiare. Già al suo ritorno in Iran nel 2017 a Rasoulof era stato vietato di girare film e viaggiare fuori dal Paese essendo accusato di “propaganda contro il sistema” portata avanti dai suoi film. L’Associated Press ha riferito che l’arresto del 9 luglio fa riferimento ad alcuni post pubblicati dai due registi sui social media che contenevano critiche alla violenza della polizia.

Va detto che già nel 2002 con il suo primo lavoro, The Twilight, Rasoulof aveva vinto il premio per il miglior film al Fajr Film Festival in Iran. Poi col suo secondo film (L’isola di ferro, 2005) ha iniziato ad avere problemi con la censura in Iraniana. Per quanto riguarda la censura aveva spiegato via zoom il regista :«Bisogna avere il coraggio di guardare la realtà, una cosa ancora più estremamente necessaria in un regime totalitario. Le gente in certe situazioni si separa dalla realtà, vive come in una bolla e si abitua a sentire tante menzogne anche politiche che si scambiano alla fine per vere. Ora sta proprio all’artista squarciare i veli, guardare nell’oscurità e sparare luce nel buio. Essere censurati è una cosa che conosco molto bene e che ho sperimentato non solo nell’ambito artistico, ma anche nelle mie scelte giornaliere, ma di fatto è una struttura che deforma la realtà e devo dire è molto doloroso sentire tante notizie false. Una censura comunque che è come una tenda sul mondo iraniano che ha isolato la gente rispetto al mondo». Il male non esiste è stato presentato con successo anche alla Febbre del lunedì sera di Sentieri del Cinema.

