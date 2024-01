Il ragazzo e l’airone del maestro Hayao Miyazaki è una favola, tra le altre cose, sul costo della ricerca della verità nell’irreale, e proprio questa sua scelta la rende molto particolare.

Dal punto di vista narrativo, Il ragazzo e l’airone riprende più o meno da dove si era interrotto il sommesso dramma del regista sulla Seconda Guerra Mondiale Si alza il vento . Dopo la morte di sua madre Hisako in un raid aereo alleato, l’adolescente Mahito e suo padre Shoichi lasciano una Tokyo in fiamme e devastata dalla guerra per trovare rifugio nel verde della campagna collinare. Mentre i due si sistemano con Natsuko, la sorella minore di Hisako, e la nuova moglie di Shoichi, una forza misteriosa inizia ad attirare Mahito verso una torre fatiscente nel bosco, rendendolo certo che sua madre sia viva all’interno.

Anche nell’introduzione (più calma del solito) de Il ragazzo e l’airone che è, per la maggior parte, modellata dalla commistione di dolore e routine domestica (una scena in cui Mahito si colpisce silenziosamente la testa con una pietra è tra le più crude dell’opera di Miyazaki), ai margini si intravedono tracce delle preoccupazioni abituali del regista: Shoichi, sul modello del vero padre di Miyazaki, è un produttore di munizioni, apparentemente specializzato in velivoli per aerei da caccia. In un film così palesemente interessato a descrivere quanto il mondo che si sta ereditando è così compromesso, questa variazione su un vecchio tema, vale a dire la violenza dell’aviazione nella guerra – qualcosa a cui Miyazaki è tornato più volte – appare particolarmente inquietante. Ancora più inquietante è la rivelazione che la torre nel bosco del film – quell’oscura, imponente porta verso un fatiscente mondo dei sogni – è stata costruita da un uomo che “ha letto troppi libri ed è impazzito” (una descrizione che potrebbe essere ampiamente applicata sia agli intellettuali che a tutti quelli che si isolano dalla realtà). Quando Mahito alla fine decide di varcarne la soglia, trova una sorta di facsimile di un altro mondo (definirlo paradiso sarebbe esagerato), isolato e in decomposizione, in qualche angolo dell’universo. Qui Il ragazzo e l’airone potremmo dire che si abbandona, diventa uno dei film più liberi di associazioni formalmente audaci che Miyazaki abbia mai diretto, unendo abilmente le sue immagini belle e stravaganti con un’improvvisazione totalmente slegata da qualunque logica.

Proprio come in gran parte del lavoro di Miyazaki, il volo qui è un tema unificante: questo nuovo mondo è popolato da tutti i tipi di specie presenti nell’aria, molte delle quali lottano per la supremazia. Una delle invenzioni più ispirate del film è un esercito di parrocchetti, guidati da un re dittatore che assomiglia a Mussolini. Tutto nell’ambientazione di Il ragazzo e l’airone ha una storia, tutto è legato a certi temi metafisici, ma gli elementi costitutivi di questo mondo “altro”, non sono esenti da imperfezioni. Qui si manifesta anche la vera tragedia de Il ragazzo e l’airone: non che le imperfezioni della fantasia rispecchino quelle della realtà, ma che la ricerca di un’armonia globale sia comunque destinata al fallimento; e per il protagonista questo fallimento è l’impossibilità di riavere sua madre, perchè a nessuno è dato di ingannare la morte. Guardare questa realizzazione svolgersi sullo schermo, unendo perfettamente un’enorme distesa di idee sia cosmiche che terrestri, è profondamente commovente ma anche destabilizzante.

Miyazaki realizza un film da cui si possono trarre numerose morali dai suoi strani, a volte opachi percorsi secondari, ma Il ragazzo e l’airone è una nuova preziosa aggiunta al lavoro di questo artista unico, sull’affrontare una terribile tristezza e trovare un modo per sostituirla con stupore e meraviglia.

Beppe Musicco

