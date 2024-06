Il mondo dietro di te vede protagonista la pubblicitaria Amanda che, insieme al marito professore Clay, porta i figli adolescenti Rose e Archie in vacanza in una splendida villa a Long Island. Qualcosa, però, inizia a non tornare. Le connessioni wi-fi saltano, la tv non funziona e una petroliera fuori controllo si arena sulla spiaggia. Come se non bastasse, Amanda e Clay la prima sera ricevono la visita di G.H.Scott e di sua figlia Ruth; sostengono che la casa sia loro e che sono stati costretti a fuggire dalla città a causa di un blackout. Sarà vero?

Il mondo dietro di te, trasposizione del romanzo Leave the World Behind, diretto da Sam Esmail (regista della bella serie Homecoming), è risultato il film più visto su Netflix nel 2023. Siamo nell’ambito di uno sci-fi distopico, una sorta di thriller in cui non si capisce bene, fino alla fine, cosa stia succedendo ai protagonisti e al mondo intero. E’ in atto una cyber guerra? Oppure la terra è attaccata da alieni? Cosa sta succedendo in città? Gli spunti sono molti ma la realizzazione non è del tutto convincente malgrado un cast di tutto rispetto formato da Julia Roberts (Amanda), Ethan Hawke (Clay) e Mahershala Ali (G.H.Scott). Il problema è soprattutto nella sceneggiatura, un po’ discontinua nell’intento, probabilmente, di trasporre la ricchezza del romanzo cui il film si ispira. Assistiamo a scene in cui auto Tesla impazziscono e si trasformano in potenziali killer; vediamo decine di cadaveri apparentemente senza motivo; scenari apocalittici si fanno sempre più incombenti e sembra che non ci sia più nessuno vivo. Gli unici che sembrano aver “capito” qualcosa sono i cervi che si fanno minacciosi intorno alla villa come a voler mandare un messaggio. C’è poi il personaggio della piccola Rose (Farrah Mackenzie), indispettita perché non riesce a vedere l’ultima puntata di Friends, che decide di seguire i cervi nel bosco per rendersi conto di cosa stia accadendo. In questo scenario non può mancare la figura dell’americano complottista che si barrica in casa pieno di viveri e armi, pronto a resistere a ogni evenienza; è Danny, cui dà il volto Kevin Bacon.

Come si vede gli spunti non mancano e il film arriva sì a una conclusione, che non sveliamo per non togliere la sorpresa, che risulta un po’ forzata e che non sembra giustificare quanto visto per oltre due ore. Il mondo dietro di te è l’ennesima trasposizione cinematografica di un’America che si sente assediata e che ha perso tutte le sue sicurezze politiche, militari e psicologiche. Un Paese allo sbando e sul punto di crollare. Un Paese, ma si potrebbe dire un mondo intero, che di fronte al blocco della Rete, rischia di andare completamente in tilt.

Stefano Radice

