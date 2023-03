Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Tár di Todd Field, con una grande Cate Blanchett nei panni della direttrice d’orchestra Lydia Tár, ha ricevuto dal pubblico un buon 39,1° di voto.

Ora, lunedì 6 marzo 2023 la Febbre presenta The Son, secondo capitolo di un ideale trilogia sulla famiglia di Florian Zeller, con Hugh Jackman. Un padre cerca di salvare il figlio dalla dipendenza da stupefacenti.

«Dopo The Father», scrive Maria Letizia Cilea nella sua recensione, «il regista francese Florian Zeller torna al cinema con la trasposizione cinematografica della sua seconda pièce teatrale. L’intera narrazione ruota intorno ai temi della salute mentale, una questione più che mai contemporanea e che spesso colpisce in misura massiva i più giovani. Il merito, e la novità, del film di Zeller sta tuttavia non tanto nel tema in sé, ma nel modo in cui il suo racconto, sempre delicato, riesce a trattarlo. Il cast fa un lavoro corale e le interpretazioni degli attori coinvolti sono ammirevoli: a partire da un Hugh Jackman dall’espressività facciale mai così profonda, passando per una Laura Dern nei panni di una madre affranta e impotente, per arrivare all’eccellente esordio di Zen McGrath, capace col suo sguardo di comunicare tutta la fatica del vivere».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone, almeno per le prime settimane dell’anno.

È aperta la campagna tesseramento 2023!

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 6 marzo 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

I prossimi film della Febbre: il 13 marzo Gli spiriti dell’isola, candidato a nove premi Oscar.

Seguiranno il 20 marzo L’innocente, commedia dell’attore e regista francese Louis Garrel e il 27 marzo Le buone stelle – Broker del regista giapponese Hirokazu Koreeda.