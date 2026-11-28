Antonio, fuggito molti anni fa da Napoli, ha costruito a Milano una famiglia e una carriera di successo. È scappato dalla sua città, ma anche sua madre Angela, una donna esagerata nel bene e nel male che lo ha raggiunto per Natale e sembra decisa a restare con lui. La

cena della Vigilia diventa, così, un campo di battaglia emotivo, comico e feroce al tempo stesso, che fa riemergere un passato di sopraffazioni e incomprensioni.

Tratto dall’omonimo libro di Antonio Franchini, l’ultima fatica di Edoardo De Angelis rappresenta un glorioso ritorno dietro la macchina dopo il poco riuscito Comandante e pone un vero punto di svolta per il percorso artistico di Vanessa Scalera: talento formatosi in teatro e già da tempo noto al pubblico televisivo e cinematografico (Imma Tataranni, L’Arminuta) con la sua impressionante performance nei panni di Angela, donna, madre e protagonista impossibile di questo claustrofobico racconto famigliare, l’attrice brindisina si impone finalmente come una delle migliori interpreti del panorama italiano contemporaneo.

Su di lei si poggia infatti tutta la tensione del film, diretto da De Angelis come un dramma da camera nel quale i primi piani fanno da padroni, schiacciando oggetti, personaggi e spazi gli uni contro gli altri in una sorta di vicinanza coatta e violenta; non si scappa dallo sguardo di Angela, non c’è scampo per tutti coloro sui quali ricade il suo giudizio, che sia Antonio, il figlio prediletto fuggito da Napoli per costruirsi una vita, la nuora Paola, milanese «paludosa e umida come tutti i nordici», o il nipote Andrea, colpevole di essere appassionato di danza classica e di ragionare secondo categorie mentali inesistenti nell’universo culturale di questa donna ruvida, capace di attrarre e repellere allo stesso tempo.

Affascinati anche noi da questo personaggio che costringe tutti a camminare sulle uova, assistiamo a questo dramma famigliare dai toni primordiali nel quale, nonostante compassione e riconciliazione tra i componenti della famiglia sembrino obiettivi irraggiungibili (e spesso lo siano), incancellabile permane un piccolo spazio di affetto, ironia, memoria, che s’impone nel capitolo finale del film e porta lo spettatore a note di reale commozione. E se particolarmente azzeccata appare la ricostruzione dell’universo famigliare nel suo andamento schizofrenico, dove piccole meschinità si alternano a momenti di condivisione e amore, un grande lavoro viene fatto anche sulla direzione degli attori e sull’approfondimento dei loro personaggi, in primis Antonio, un grande Lino Musella: autonomi e ben definiti nei loro tipi, tutti sono allo stesso tempo anche dipendenti dalla forza motrice rappresentata da Angela, da quel fuoco inestinguibile che si porta dentro e che speriamo sia solo l’inizio di una scintillante seconda parte di carriera cinematografica per la sua straordinaria interprete.

Il fuoco che ti porti dentro è stato presentato nel concorso ufficiale all’83ª edizione della

Mostra del Cinema di Venezia.

Letizia Cilea

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema.

Clicca qui per iscriverti al nostro canale You Tube.