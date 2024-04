La Sicilia, il mondo, una casa, una biblioteca fanno da sfondo al documentario Il cassetto segreto. Nel gennaio 2022 Costanza Quatriglio torna nella casa dov’è cresciuta, chiusa da tempo, e apre le porte ad archivisti e bibliotecari per donare alla Regione Siciliana tutti i volumi appartenuti al padre giornalista morto nel 2017. Sono la biblioteca e l’archivio di Giuseppe Quatriglio, firma storica del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate, scrittore, saggista e amico di uomini di cultura del Novecento. Un cassetto da cui escono tanti ricordi di famiglia ma anche sorprese inaspettate come la voce di Carlo Levi, i ricordi di Jean Paul Sartre, la stretta amicizia con Leonardo Sciascia. E le foto di Anna Magnani, Cary Grant e Ingrid Bergman; l’autoscatto mancato con Enrico Fermi, un disegno di Renato Guttuso e i pomeriggi con il poeta Ignazio Buttitta. Ma anche il terremoto del Belice, il muro di Berlino, la Parigi e l’America degli anni ‘50.

Costanza Quatriglio – regista specializzata in documentari quali Terramatta, Il mio cuore umano, Triangle – porta lo spettatore nel mondo ricchissimo dell’amato padre Giuseppe. Il cassetto segreto è sì la storia di un uomo e del suo percorso professionale e culturale, ma è anche la storia di una famiglia (molto importante anche la figura della madre) e di un’intera epoca come si capisce dallo scorrere delle immagini che attraversano di fatto il secolo scorso a partire dagli anni ’50. Giuseppe Quatriglio ha avuto la fortuna e la bravura di vivere una vita sicuramente non consueta e per certi versi “avventurosa” testimoniata dalla regista che ha realizzato il documentario con tutto l’amore possibile e il rispetto per il padre. Nel documentario si alternano foto, filmini d’epoca, altri più recenti e poi le riprese effettuata dalla stessa regista durante i lavori di archiviazione del patrimonio paterno. Peccato per l’eccessiva lunghezza di 132 minuti che sfilaccia Il cassetto segreto, soprattutto nella parte finale, e lo rende di non semplice fruizione. Presentato al Festival di Berlino 2024 – Forum.

Stefano Radice

