Lunedì 8 gennaio 2024 la Febbre riparte con Un colpo di fortuna – Coupe de Chance, 50° film di Woody Allen.

Apparentemente ben sistemata, una giovane americana a Parigi realizza che la felicità non è quella del suo matrimonio. «Ambientato a Parigi e girato in francese», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «è la storia di un amore clandestino tra Fanny (Lou de Laâge), sposata con il ricco ma odioso Jean (Melvil Poupaud), e Alain (Niels Schneider), ex compagno di studi, che dopo un incontro diventa rapidamente il suo amante. Le prestazioni degli interpreti sono solide e credibili, e sostengono più che bene una storia che al tempo stesso è divertente e triste, energica e tenera; un dramma autunnale che gioca tra la luce della città e le foglie ingiallite dei boschi. E il riuscitissimo colpo di scena finale ambientato in una scena di caccia ricorda anche una storiella molto nota che Allen raccontava ai tempi in cui era uno stand-up comedian».

