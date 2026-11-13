Se siete abituati ai documentari sulla natura della National Geographic dimenticateli per un istante: quello che Vincent Munier, acclamato fotografo naturalistico e documentarista francese, intende fare con quest’opera si pone su tutt’altro piano.

La maggior parte dei documentari, infatti, ha come principale scopo quello informativo: enormi moli di nozioni, piccole curiosità, particolarità spettacolari. Munier sceglie invece di porre al centro del suo progetto un’esperienza diversa, quella contemplativa. Il ritmo viene rallentato, a tratti tremendamente, le apparizioni degli animali sono fugaci, come fossimo veramente nel cuore della foresta ad aspettare pazientemente che la natura si disveli, il classico voice over con la spiegazione lascia il posto a delle brevi riflessioni personali e a qualche dialogo tra i personaggi.

Ci troviamo al centro dei boschi di Vosgi, in Francia, lungo il lato occidentale della valle del Reno, luogo caro al regista in quanto è in queste zone che per la prima volta ha avuto contatto vero con il mondo della natura. A introdurlo a quello che, da fascinazione iniziale, è diventato il suo lavoro, è stato il padre, anch’egli irrimediabilmente innamorato dei segreti degli alberi, delle meraviglie degli animali, della brulicante vita silenziosa delle creature viventi. In questi stessi luoghi Munier porta anche sua figlio, cosicché, come un grande ciclo, tre generazioni di uomini possano tramandarsi a vicenda quella gloriosa eredità che è la meraviglia e il rispetto nei confronti del creato. Ognuno consegna a quei luoghi il suo proprio punto di vista, il fardello specifico e le domande proprie della sua età e tutti e tre mettono questo bagaglio al servizio dell’attesa, dell’osservazione e, più di ogni altra cosa, dell’ascolto del mondo naturale che si agita intorno a loro.

Perché più di tutto Il canto della foresta, come suggerisce il titolo, è una dedica all’essere disposti a mettersi all’ascolto. Spesso, infatti, i suoni sono i protagonisti della scena: i mille differenti versi degli uccelli (che il nonno sa riconoscere uno a uno), il bramito sordo del cervo e il cozzare delle sue corna, il vento tra le fronde, i rami e le foglie che scricchiolano sotto i piedi, l’impercettibile zampettare della foresta notturna. Il tutto accompagnato dalle musiche di Warren Ellis, sospese tra l’epica e la mistica.

Un esemplare su tutti prende il sopravvento nella narrazione: il gallo cedrone, sorta di animale totemico per il nonno, figura spettrale, molto raro da vedere, che emette il suo canto nelle ore più buie della notte fino alle prime luci dell’alba. Così la seconda parte del documentario si sposta in Norvegia (a causa del cambiamento climatico, infatti, l’uccello ha quasi del tutto abbandonato la Francia) dove nonno, padre e figlio iniziano una spedizione di ricerca del misterioso volatile. Alternate alle sequenze naturali altre scene sono ambientate in una capanna sperduta nel bosco innevato, alla sola luce di qualche candela, ed è qui che il nonno rivela che è proprio la vista del suo primo gallo cedrone ad aver risvegliato in lui questa passione intima e inestirpabile per la natura. L’uccello, allora, diventa il simbolo sfuggente del legame famigliare tra i personaggi e il pretesto per il loro grande viaggio, il primo per il nipote, forse l’ultimo, sembra egli stesso suggerire, per il nonno.

Il canto della foresta (premio Cesar 2026 al miglior documentario) è un film di una potenza visiva sconvolgente, in grado di procedere facendo scorrere uno dopo l’altro tanti piccoli quadretti romantici, vere e proprie opere d’arte per intensità cromatica e bellezza compositiva. La lentezza ricercata del ritmo non ne fa di certo una visione semplice e in questo l’opera è radicale nel suo intento: farsi l’ultimo maestoso baluardo di quell’invisibile forza contemplativa che si nasconde, per chi sa ascoltarla, nel cuore profondo della natura.

Tommaso Kadolph

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