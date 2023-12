Pietro è un anziano e gentile professore di italiano in pensione, divorziato e con i primi accenni di demenza senile. Eleonora è una donna sposata a un fotografo ambizioso ed egoista, sempre in giro per il mondo, si sente triste e sola e quando c’è il marito alternano passione e litigate. Pietro ed Eleonora iniziano a parlarsi dai rispettivi balconi: lui, che da tempo sta cercando di scrivere un libro, ha la passione per le piante e cerca di insegnarle quello che sa; lei lo ascolta affascinata e sempre più conquistata dal suo stile. Dai balconi – dopo una cena “a distanza” – si passerà a un saluto in cortile, a una passeggiata, a una cena al ristorante, soprattutto a chiacchierate sempre più profonde e personali, in cui riemergono ricordi e dolori delle rispettive vite, coinvolgendo nelle loro uscite anche un ragazzo e una ragazza, giovani camerieri del bar frequentato dal professore, affascinati da quell’uomo “di altri tempi” (come si definisce lui).

Anche I limoni di inverno, il secondo film di Caterina Carone, al secondo lungometraggio dopo il più originale Fräulein – Una fiaba d’inverno, è l’incontro di due solitudini che porta a sbloccare entrambi da difficoltà e sofferenze. Con gli stessi pregi e qualche difetto che si sperava superato: il film rimane una storia gentile ma esile e predibile, pur se Christian De Sica (per la seconda volta ben diretto dalla quarantenne regista marchigiana) e Teresa Saponangelo si fanno apprezzare per classe e finezza, Luca Lionello si conferma un grande attore sempre poco valorizzato al cinema e Max Malatesta regge bene un ruolo antipatico. Ma i dialoghi, purtroppo, sovraccaricano gli snodi, con frasi retoriche e sentenziose: «Sono un uomo d’altri tempi» dice Pietro, ma l’avevamo capito anche noi; mentre il fotografo egocentrico se ne esce con un altisonante «se sai che sei circondato dalla mediocrità, è come predicare nel deserto». Ma potremmo fare molti altri esempi, annotati tra i nostri appunti. E le musiche di Nicola Piovani confermano la sensazione di generale prevedibilità.

Anche la malattia di Pietro non è gestita con particolare originalità: il tema della perdita della memoria e della confusione mentale è ormai fin troppo visto e pretende soluzioni non scontate. E se l’amicizia con il giovane cameriere che il professore cerca di acculturare desta sicuramente curiosità, poi con lo scorrere dei minuti lascia una sensazione di parziale delusione perché Nicola risulta poco credibile, alternando dialetto e uscite semplici a frasi fin troppo ben elaborate. Mentre il fratello di Pietro, Domenico, è un personaggio potenzialmente molto interessante ma poco sviluppato, “buttato lì”.

Ma tutto il film è così, altalenante tra guizzi e scene felici (il professore che si rivede bambino con la mamma) e cadute narrative. La sensibilità non manca a Carone, ma i troppi cosceneggiatori non l’hanno aiutata a dovere.

Antonio Autieri

