Sentimenti forti, di cui ci si vergogna, camuffati con gli altri ma nascosti perfino a sé stessi. I figli della scimmia, esordio nel lungometraggio di finzione di Tommaso Landucci, affronta uno di questi tabù con delicatezza e coraggio: la possibilità che un padre, pur amando e accudendo il figlio, in fondo non lo accetti del tutto e desideri, almeno in parte, una realtà completamente diversa.

Dario (Riccardo Scamarcio) è un padre presente, premuroso, che dedica gran parte delle proprie giornate a Enrico, il figlio con una disabilità psicomotoria che richiede cure e attenzioni continue a lui e alla moglie. Non è un uomo che si sottrae alle proprie responsabilità, né il film mette in dubbio la sua capacità di amare. Eppure, sotto la superficie di questa dedizione totale e anche tenera, con gesti buffi e di attenzione amorosa (come sarebbe stato facile rappresentare un padre freddo e anaffettivo…), si nasconde una sofferenza più difficile da ammettere: quella di avere un figlio diverso, sano, con cui immaginare una vita piena di cose da fare insieme; una vita come quella di tanti altri padri (e figli), e che a lui è preclusa. Un desiderio inconfessabile, di cui provare vergogna; almeno quanta è la vergogna per il figlio “reale”.

A offrirgli una possibilità di riscatto, almeno in apparenza, è Giacomo, il figlio 14enne del fratello Roberto (Fausto Russo Alesi). Con il nipote Dario, partendo da una sua vecchia moto non toccata da tempo immemore e che regala al ragazzo, vive passioni comuni e soprattutto una complicità e un’intesa che gli permette di sperimentare una paternità diversa, fatta anche di condivisione e di esperienze che avrebbe voluto avere con Enrico. Poco alla volta, così, Giacomo diventa qualcosa di più di un nipote prediletto: il figlio che avrebbe desiderato, quello nel quale proiettare aspettative e sogni rimasti insoddisfatti. E Dario è, specularmente, il padre che Giacomo – schiacciato da un padre severo –vorrebbe. Ma tale legame sempre più stretto e affettuoso rischia di far deragliare due relazioni: il matrimonio di Enrico e sua moglie, e il legame, anche lavorativo, di due fratelli diversissimi e con tanti non detti accumulati.

I figli della scimmia trova uno dei suoi punti di forza proprio nella crescita delle tensioni tra Dario e Roberto. La complicità tra zio e nipote incrina gli equilibri familiari e mette a nudo rivalità, frustrazioni e fragilità che i due fratelli faticano a riconoscere; e che derivano anche dal loro passato (ci sono alcuni accenni a un padre autoritario e poco affettivo). Il conflitto si sviluppa con un’intensità crescente, senza bisogno di forzature spettacolari (anche se la scena in cui Dario viene prima rimbrottato dal fratello e poi lasciato fuori della sua casa genera sofferenza), grazie anche alle interpretazioni di Scamarcio e Russo Alesi, straordinari nel restituire personaggi infelici e contraddittori (il fratello soffre la freddezza e poi durezza del figlio adolescente), senza scene madri ma quasi sempre in sottrazione.

Landucci guarda a questa materia delicata senza indulgere in facili ricatti morali. Il suo merito è soprattutto quello di non censurare fatiche, sensi di colpa o sogni inconfessabili di un padre. Senza però nemmeno giustificarne le conseguenze: l’autore, che ha scritto il film (premio Solinas per la miglior sceneggiatura nel 2021) insieme a Damiano Femfert, ci costringe a guardare in faccia le contraddizioni di Dario, senza assolverlo e senza liquidarlo come un padre incapace di amare.

Qualche passaggio narrativo appare prevedibile e alcune scelte di scrittura avrebbero potuto essere meno esplicite: in parte il soggetto è così forte che sembra aver portato a curare meno certi dettagli della storia. Mentre il claustrofobico formato 4:3 sembra più una concessione a una dilagante moda d’autore che a una necessità estetica e narrativa: la storia era già sufficientemente forte e dolorosa. Ma questi limiti non compromettono la grande forza emotiva del racconto, che oltre tutto finisce in crescendo.

Una parola, infine, sul titolo che può risultare oscuro: I figli della scimmia si richiama a una favola di Esopo che parla delle scimmie che partoriscono due cuccioli e ne prediligono uno a scapito dell’altro, causandone la morte soffocandolo di abbracci. Qui i sentimenti sono meno brutali, più sfumati: più che una mancanza di amore si avverte la distanza tra il figlio reale “sbagliato” e quello sognato e “perfetto”. Con conseguenze anche inaspettate che il film ci mostra in un finale commovente.

In concorso alla Mostra di Venezia 2026 nella sezione Orizzonti (non avrebbe meritato il concorso principale?), dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura e quello per la miglior interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio.

Antonio Autieri

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