I dannati è ambientato nell’inverno del 1862 negli Stati Uniti, nel pieno della guerra di Secessione. L’esercito nordista invia ad ovest una compagnia di volontari con il compito di perlustrare e presidiare le terre inesplorate e trovare un valico di passaggio. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera.

Con I dannati, Roberto Minervini – da anni attivo negli Stati Uniti – esordisce nel cinema di finzione dopo essersi dedicato con successo al documentario con, tra gli altri, Louisiana (2015) e Che fare quando il mondo è in fiamme (2018). Potremmo definire I dannati un western, ma chi si immagina scontri, battaglie, duelli epici, rimarrà spiazzato. I protagonisti del film di Roberto Minervini sono dei soldati mandati in missione in un ambiente inospitale, dove la natura è minacciosa, fredda e cupa. Già la prima scena è indicativa; in una sorta di prologo vediamo un branco di lupi divorare una preda ma è il messaggio che Minervini vuole dare subito allo spettatore dell’ambiente in cui si svolgerà la vicenda.

Siamo nel 1862 ma è come se il tempo fosse sospeso. I soldati sono accampati ma è come se fossero in attesa di qualcosa di minaccioso; si percepisce che sono in pericolo. Improvvisamente partono dei colpi, un’imboscata. I nemici (sudisti? banditi?) non si vedono, sono ombre che sfuggono e uccidono. I soldati sono in campo aperto e faticano a trovare un riparo e dopo l’attacco contano diversi morti e feriti. C’è un aspetto che emerge molto bene nel film, ed è quello della precarietà dell’esistenza umana. Minervini segue da vicino i suoi protagonisti, li pedina con la macchina da presa. I rari dialoghi ruotano quasi tutti attorno al tema della vita e della morte; della fede, delle colpe da espiare, della ricerca di un senso alla missione che si è chiamati a portare a termine. Un giovane soldato si chiede che cosa voglia dire essere un uomo, convinto che non sia il combattere a renderlo tale. I soldati più anziani sono una guida e un punto di riferimento per i più giovani, ma anche loro sono alla ricerca di certezze.

Dopo l’attacco che li ha decimati, un gruppo di quattro soldati viene mandato in perlustrazione per trovare il valico da cui poter poi trovare una via di fuga. I soldati si muovono in mezzo alla neve, nel freddo e tra i boschi. In lontananza si odono colpi di fucile, al campo non è rimasto più nessuno vivo. A loro non resta che dividersi e andare avanti. Sono dannati, anzi condannati a morire, ma non sono ancora all’inferno, finché rimane la speranza di sentirsi in pace.

I dannati di Roberto Minervini, molto lento, filosofico ed esistenziale tanto da evocare La sottile linea rossa di Terrence Malick, non è facile da seguire e richiede attenzione. Si può avere l’impressione che non accada niente, in realtà negli 88 minuti di durata, sono tanti gli spunti di riflessione proposti dal regista. Di certo il film non si dimentica anche se non è per le grandi platee. Premiato per la miglior regia nella sezione Un certain regard deel Festival di Cannes. (foto Okta Film)

Stefano Radice

