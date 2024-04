Mahmud è un undicenne palestinese che vive a Gaza con la giovane madre Farah, vedova di un “martire” della resistenza anti israeliana, e la aiuta vendendo mazzi di erbe aromatiche, muovendosi tra allarmi, bombardamenti, coprifuoco, in una città devastata da un conflitto infinito che colpisce senza risparmio militari e civili, adulti e bambini. Sulla spiaggia che frequenta per imparare a surfare, Mahmud vede un ragazzino muoversi furtivamente e rientrare nell’insediamento vicino ai posti di blocco sulla strada: è Alon, figlio unico di una coppia di ebrei (nel 2003, quando è ambientato il film, a Gaza c’erano anche insediamenti di coloni israeliani), e ha in comune con lui la passione per la tavola da surf. Sulla spiaggia di Gaza c’è anche Dan, giovane surfista americano che si è fermato nel Paese dopo un infortunio che lo ha reso dipendente dai farmaci. Grazie a lui, i due ragazzi impareranno come stare sulla tavola, in momenti nei quali lo stare in acqua è l’unico sollievo da una quotidianità fatta di macerie, di fatiche per reperire beni di prima necessità, di pericolo costante di morire sotto le bombe, perdere un familiare o un amico, di ritrovare la propria casa sbriciolata. I compagni di Mahmud, che giocano alla guerra avendola sotto gli occhi, diffidano della sua vicinanza ad Alon, e alcuni di loro sono già cooptati nelle fila di movimenti estremisti. Ma nonostante il pesante condizionamento di familiari, compagni e ambiente, sia Mahmud che Alon mantengono una loro decisione di innocenza. Non vogliono sottostare alle ragioni dell’odio, sanno che se in mare si può stare insieme e giocare senza odiarsi, questo può e dovrebbe succedere anche sulla terraferma.

Il libro dell’italiana Roberta Bortolotti, dallo stesso titolo, prendeva spunto dalla vera vicenda del surfista Dorian Paskowitz, che riuscì a creare una scuola di surf sotto il motto “Surfing for Peace”. Il film però, più che soffermarsi sulle vicende legate al rapporto tra i ragazzini e Dan, sceglie di concentrarsi sull’ambiente che i due frequentano, soprattutto quello legato all’estremismo religioso palestinese. Il film però così viene a perdere gran parte del sostegno degli adulti, i cui personaggi restano nell’ombra o appena sbozzati, per dar maggior spazio ai rapporti tra i bambini e il loro sogni.

Purtroppo, e come ben sappiamo, la speranza di creare un’amicizia tra bambini palestinesi e israeliani a Gaza è terminata ben prima dell’attuale occupazione. Gli israeliani hanno accettato la risoluzione dell’Onu di recedere da Gaza, blindandone però i confini. Il resto, a partire dai tragici fatti del 7 ottobre 2023, è una guerra di cui non si riesce a vedere la fine.

Beppe Musicco

