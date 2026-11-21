Francis Lawrence ci riporta a Panem per il cinquantesimo anniversario degli Hunger Games, con un prequel della saga originale ambientato ventiquattro anni prima degli eventi che vedranno protagonista Katniss Everdeen. Al centro di questo nuovo episodio c’è un giovane, bellissimo e biondissimo Haymitch Abernathy (Joseph Zada), che già dal primo capitolo della saga sappiamo essere l’unico vincitore degli Hunger Games proveniente dal Distretto 12 e destinato a diventare il mentore di Katniss.

Il cinquantesimo anniversario coincide con la seconda Edizione della Memoria, la competizione si fa ancora più crudele del solito perché i tributi chiamati a partecipare non saranno due, ma quattro per ciascun distretto. Haymitch vive con la madre vedova e il fratello e, per mantenere la famiglia, è costretto a contrabbandare, finendo così nel mirino dei Pacificatori. Il giorno della mietitura uno dei tributi prescelti tenta la fuga, ma viene ucciso durante le proteste che scoppiano in seguito all’episodio. A pagare le conseguenze della rivolta è anche Lenore Dove, la fidanzata di Haymitch (Whitney Peak), che viene arrestata. Per evitare che lo scandalo prosegua in diretta televisiva, la mietitura viene ripetuta e questa volta a essere estratto arbitrariamente è proprio Haymitch.

Una volta arrivati a Capitol City, i tributi del Distretto 12 si ritrovano abbandonati a loro stessi, non potendo contare su vincitori delle edizioni precedenti che possano fare loro da mentori. Entra allora in gioco un altro personaggio già caro agli appassionati della saga: Effie Trinket (Elle Fanning), incaricata di accompagnare i tributi e presentarli al pubblico, impeccabili grazie alle sue fantasiose creazioni.

Chi si aspetta azione adrenalinica e combattimenti all’ultimo sangue potrebbe rimanere deluso. In questo episodio Lawrence mette infatti al centro della scena gli intrighi politici, le macchinazioni ai danni del presidente Snow (Ralph Fiennes) e i tentativi di ribellione dei tributi. Una scelta che, peraltro, rimane fedele al romanzo di Suzanne Collins, autrice dell’intera saga. Particolarmente intrigante è la figura del cameraman Plutarch Heavensbee, interpretato dal rosso Jesse Plemons, attore che ricordiamo anche per la sua inquietante apparizione in Civil War.

Decisamente sontuosi sono invece l’impianto visivo e la fotografia. La ricchezza delle scenografie, la cura dei costumi e soprattutto il lavoro sugli effetti speciali contribuiscono a costruire un mondo di straordinario impatto. La parata iniziale è uno spettacolo eccezionale e anche l’ambientazione montana dell’arena è una vera gioia per gli occhi. La CGI si integra efficacemente nella costruzione di questo universo, restituendo tutta la magnificenza di Capitol City e la spettacolarità di un’arena concepita per trasformare la morte in intrattenimento.

Il film procede però a un ritmo altalenante, alternando picchi di tensione a momenti meno interessanti. Poco convincente risulta soprattutto la gestione di alcuni personaggi. Il cast, ricco di interpreti di esperienza, offre diverse prove interessanti, ma non tutte le figure riescono ad essere incisive. Lawrence cerca da una parte di presentarci i protagonisti di questo nuovo capitolo, dall’altra di riportare in scena alcuni volti familiari della saga originale, ventiquattro anni prima degli eventi che già conosciamo. Il risultato è però un po’ dispersivo: nessuno riesce davvero a imporsi e anche il fascinoso Haymitch finisce per risultare un protagonista piuttosto piatto, al quale manca una vera evoluzione.

Nel complesso, Hunger Games: L’alba sulla mietitura è un ritorno piacevole in un universo cinematografico che continua a esercitare un notevole fascino, come testimoniano i buoni incassi di questi primi giorni nelle sale. Non sempre il racconto riesce a mantenere la tensione e il ritmo che ci si aspetterebbe da una competizione mortale, ma una regia di mestiere e soprattutto lo splendore della sua costruzione visiva rendono il film assolutamente godibile.

Luca Cova

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