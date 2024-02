In How to Have Sex tre adolescenti britanniche – Tara, Em e Skye – vanno in vacanza a Creta per abbandonarsi a un divertimento senza limiti, tra alcool, locali notturni e nuove amicizie. Tara in particolare durante la vacanza vorrebbe perdere la verginità. Le cose, però, non vanno come lei immaginava e in quella che dovrebbe essere la più bella estate dopo la scuola, scoprirà che forse lei stessa ha bisogno di altro dalla vita…

Film di esordio di Molly Manning Walker, How to Have Sex è stato definito dalla critica internazionale un manifesto generazionale. Non sappiamo se la regista ambisse a questo riconoscimento ma di certo il film è uno spaccato della gioventù inglese (e solo inglese?), quantomeno in vacanza. La prima parte del film è volutamente irritante, con Tara, Em e Skye che appena sbarcate a Creta sono sovraeccitate all’idea di una vacanza fuori da ogni regola per orari, abitudini e trasgressioni. Le vediamo insieme a molti coetanei tra i 18 e i 20 anni passare il tempo a bere, ballare, gridare senza alcun freno. Le notti sono il loro regno e i giorni i momenti di noia da far passare tra un tuffo in piscina e il vomito per quanto si è bevuto la notte prima.

Mentre tutto sembra procedere in questa direzione a Tara che è la vera protagonista e che è impersonata molto bene dalla giovane Mia McEnna-Bruce, i conti cominciano a non tornare. C’è una scena emblematica nel film, che è il primo momento di svolta. Durante una sfrenata serata in discoteca Badger (Shaun Thomas), il ragazzo per il quale lei ha un debole, viene chiamato sul palco per partecipare a un “gioco” in cui alcune ragazze lo devono eccitare sessualmente. Tara prima ride poi, improvvisamente, si estranea da tutto e tutti; finalmente, viene da dire, inizia a capire che quello che sta vivendo e vedendo non le piace, non fa per lei. E scompare. Il giorno dopo le sue due amiche Em (Enwa Lewis) e Skye (Lara Peake), la vedono riapparire profondamente cambiata, taciturna, scostante, triste, sola. Il film cambia ritmo, da sfrenato diventa compassato – e a nostro avviso più interessante – e segue gli umori di Tara. In un flashback la vediamo avere il suo primo rapporto sessuale che non le cambia la vita come lei immaginava ma che la riempie di infelicità e quasi di vergogna. Sono gli sguardi di McEnna-Bruce la parte centrale di un film fatto non di molti dialoghi ma di frasi smozzicate; sono gli occhi di Tara a raccontare più di tante parole. La vacanza tanto sognata le apre la mente su sé stessa, le amicizie, la sessualità e la vita. Improvvisamente discoteche, serate sfrenate, eccessi, non interessano più. A dominare è il disagio, acuito dal fatto che Em e soprattutto Skye non capiscono cosa le stia accadendo. A Tara è successo qualcosa che va oltre la perdita della verginità e che lei stessa non sa spiegare.

Il film di Molly Manning Walker è ricco di spunti; più che un film generazionale, per il quale sarebbe stato necessario un maggior approfondimento delle figure maschili, è uno spaccato sul mondo giovanile ma bisogna riuscire a superare la prima, irritante parte, per arrivare a cogliere un contenuto e un messaggio più profondo. Dal nostro punto di vista, una sceneggiatura più articolata sarebbe stato un valore aggiunto. How to Have Sex (titolo un po’ furbo che non esaurisce la complessità del film) è stato premiato a Cannes come miglior film in Un Certain Regard.

Stefano Radice

