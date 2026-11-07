In Hope, la polizia indaga sulla presenza di una creatura misteriosa che ha gettato nello scompiglio un remoto villaggio nella Baia della Speranza. Seguendo le tracce dell’animale, un gruppo di cacciatori diventa la sua preda: questo pone le basi per un conflitto che si trasformerà in una tragedia cosmica.

Film del 2026 diretto dal regista sud coreano Na Hong-jin, Hope arriva in Italia dopo essere stato presentato al 79° Festival di Cannes distribuito da MUBI. Il cineasta è reduce da prove di notevole spessore tra cui The Chaser (2008), The Yellow Sea (2010) e Goksung – La presenza del diavolo (2016). Dopo aver sperimentato il genere poliziesco/thriller sulla falsariga del cinema j-horror (l’horror giapponese in cui è forte la tematica psicologica), poi sfociato nell’orrore vero e proprio con Goksung, l’autore si butta in un blockbuster fantascientifico dalle tinte dichiaratamente “spielberghiane”. Hope arriva in sala come il film coreano più costoso di sempre ma – a nostro avviso – tradisce le aspettative della vigilia.

Il regista dimostra tutta la sua bravura nei primi 60 minuti, costruendo quella tensione viscerale tipica del suo cinema e inchiodando lo spettatore allo schermo con una regia incalzante e un mistero dosato con maestria; superata la prima ora, tuttavia, qualcosa si rompe irrimediabilmente. La “pellicola” diventa una sintesi di opere già viste che guarda a Predators, Alien e The Host, virando verso uno stile totalmente sopra le righe. Quando il mistero della creatura terrificante viene svelato, tutta la suspense costruita fino a quel momento scompare e la restante ora e mezza si riduce a un continuo ed estenuante inseguimento tra alieni giunti sulla Terra per motivi ignoti e un gruppo di eroi completamente inadatti al ruolo che dovrebbero ricoprire in questo genere di film.

La pellicola non regge una direzione artistica lineare, a partire dal design delle creature, tutte diverse tra loro e prive di una cifra stilistica chiara, con un ventaglio di poteri sproporzionato che infrange di continuo la coerenza interna dell’opera. La sospensione dell’incredulità regge finché le regole stabilite dal regista vengono rispettate, ma qui la coerenza diegetica crolla: comparse e personaggi secondari muoiono non appena scaraventati dai mostri — all’interno di sequenze sanguinolente ben orchestrate, tra i pochi pregi dell’opera — per poi vedere figure di maggior rilievo venire scagliate a 40 metri di altezza contro un albero, cadere al suolo e rialzarsi intatte dopo una spolverata, riprendendo la fuga come se nulla fosse a parte un leggero zoppicare. Anche l’azione finisce per farsi asfissiante e ridondante, scandita da cariche aliene respinte a più riprese ma mai risolutive, in un inseguimento senza fine. Altra criticità da segnalare è la vaga tentazione di indurre una certa empatia verso l’alieno, sulla falsariga di Godzilla, senza però dare allo spettatore un reale motivo drammaturgico per farlo, considerando che la creatura stermina un’intera cittadina senza alcuno scrupolo.

Nel film troviamo comunque cose buone: l’ottima gestione della suspense nell’incipit, il tema classico della polizia sudcoreana inadeguata e inadatta tipico del cinema di Na Hong-jin e una tecnica eccellente che valorizza panoramiche e campi larghi; resta perciò il rammarico per una deriva tragicomica che appiattisce il valore della messinscena, un po’ come le scene “comiche” che, sporadicamente, caratterizzando la sceneggiatura. Concepito con ogni probabilità come tassello d’apertura di una trilogia, come anticipato dallo stesso Na Hong-jin, Hope potrebbe essere interpretato sul piano industriale come un’opera seminale volta a introdurre un universo espanso, ma si tratterebbe di un’eccessiva indulgenza critica dinanzi a un’inaccettabile debolezza sul fronte della CGI (le immagini generate al computer), del tutto inadatta a sostenere i requisiti di un kolossal contemporaneo.

In conclusione, se si cerca un film senza pretese dove mostri e umani si affrontano per due ore, senza esclusione di colpi, Hope può essere il film giusto; sicuramente, però, non è il titolo che consacra il cinema sudcoreano nel mondo, come parte della critica invece ha sostenuto. Ci sono pellicole di una caratura completamente diversa: citando film usciti quest’anno, No Other Choice di Park Chan-wook e Possible Love di Lee Chang-dong confermano che il cinema coreano è il migliore degli ultimi anni proprio perché resta fedele alla propria narrazione e alle proprie storie, senza il bisogno di copiare a tutti i costi un prodotto hollywoodiano.

Mattia Basile

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