Greta Garbo (Stoccolma 1905 – New York 1990), nata in Svezia, naturalizzata americana nel 1951, è stata l’attrice per eccellenza degli anni 20 e 30 (e non solo). La Divina era partita dal nulla, sbarcata ventenne a Hollywood fortemente voluta da Louis B. Mayer della MGM, scortata dal suo pigmalione, il regista finlandese Mauritz Stiller, presto incanta e convince: il cinema americano e mondiale non potrà più fare a meno di lei. Ne parla Eva Anelli (giornalista e critico cinematografico che si è formata in Sentieri del Cinema), in un saggio appena uscito nelle librerie e negli store digitali intitolato appunto Greta Garbo, la divina (Bibliotheka Edizioni, € 17).

Nel suo libro, Eva Anell racconta come la Garbo sopravviva a tutto durante la sua vita: al ritorno in Europa di Stiller, alla fine del grande amore con il divo del muto John Gilbert e, soprattutto, al passaggio dai film muti a quelli parlati (che decretò la fine della carriera di tanti colleghi, come Gilbert, mentre rinforzò definitivamente la sua). Col crescere della sua fama, aumenta in modo direttamente proporzionale la sua resistenza a raccontarsi in interviste, concedersi agli ammiratori, presenziare alle conferenze stampa. Divina e irraggiungibile, e quindi anche difficilmente intellegibile. La sua più grande eredità è il suo lavoro: i suoi film. È stata diretta da G. W. Pabst, Ernst Lubitsch, George Cukor. Oltre che con Gilbert, ha fatto coppia sullo schermo anche con i fratelli Barrymore, Lionel e John, un Clark Gable a inizio carriera, Robert Taylor. Ma in fondo, chiunque la dirigesse, chiunque avesse al suo fianco, al centro delle sue pellicole c’era lei, il suo nome sempre più grande nei cartelloni.

Tra i suoi grandi successi Grand Hotel (1932), La regina Cristina (1933) e Anna Karenina (1935). Ben quattro le nomination agli Oscar, mai coronate da una statuetta: nel 1930 per Anna Christie e Romanzo, nel 1938 per Margherita Gauthier, nel 1940 per il meraviglioso e divertentissimo Ninotchka, in cui finalmente si cimentava con la commedia grazie al geniale intuito di Lubitsch, con il celebre slogan di lancio («la Garbo ride»).

Il ritiro improvviso e scioccante dalle scene, nel 1941 a soli 36 anni, la fa ritirare ulteriormente nella sua già privatissima vita: pubblico e stampa sono sempre più famelici di un pezzo di lei, una dichiarazione, una foto. Dall’alto dell’appartamento di Manhattan con affaccio sull’East River dove vive la seconda metà della sua vita, diviene, infine, spettatrice, pur mai dimenticata da fan adoranti sparsi in tutto il mondo. La sua recitazione mai urlata, l’incredibile fotogenia, l’innata eleganza ne hanno fatto per anni e ancora ne fanno una vera e propria icona del cinema, della moda, del costume del XX secolo.

Nella foto: Greta Garbo in una scena di Ninotchka di Ernst Lubitsch

