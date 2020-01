Venerdì 10 gennaio 2020 si conclude a Milano la minirassegna “Il fattore umano”, realizzata grazie alla collaborazione tra Sentieri del Cinema e la Parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda, in via val Daone 10. Dopo Gran Torino e Sully vedremo insieme un altro grande film: Green Book di Peter Farrelly (appena votato, dalla nostra redazione, come film più amato del 2019), con Viggo Mortensen e Mahershala Ali.

Il film racconta una storia vera, ambientata nell’America di inizio anni 60: quella del viaggio, per 8 settimane, negli stati del Sud che vede a stretto contatto Tony Vallelonga, italo-americano del Bronx umile ma abile nell’arrangiarsi e molto legato alla famiglia, e Don Shirley, un talentuoso pianista di colore in partenza per una tournée con il suo trio musicale; e bisognoso di un autista e di un tuttofare, per evitare i problemi che un nero può avere in contesti dove il razzismo è di casa. Sospettosi all’inizio l’uno dell’altro, ben consapevoli dei rischi (un nero sul sedile posteriore e un bianco come autista? Inconcepibile…), i due uomini – diversissimi in tutto – iniziano il viaggio con una forte diffidenza reciproca.

Green Book ha vinto tre premi Oscar: miglior film, miglior attore non protagonista (Mahershala Ali) e miglior sceneggiatura originale a Nick Vallelonga (figlio del vero Tony Vallelonga), Brian Currie e Peter Farrelly.

La proposta, per venerdì 10 gennaio, è sempre quella denominata “ceneforum”: come nelle serate precedenti, ci sarà alle 19.30 una cena comunitaria (con offerta di almeno 15 euro per coprire i costi) nei saloni della parrocchia, e poi la proiezione del film nella sala adiacente introdotta da Antonio Autieri, direttore della nostra testata on line, che condurrà anche il dialogo successivo. Per la cena, prenotazione obbligatoria entro martedì 7 gennaio scrivendo una mail a ceneforumsancarlo@gmail.com.