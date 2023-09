Un adolescente del Galles appassionato di Gran Turismo – videogame che simula le guide automobilistiche su circuito – viene selezionato per partecipare alla GT Academy: entrerà nel primo programma di formazione che intende trasformare i gamer in veri piloti per la Nissan. Il passaggio dallo schermo al volante, però, non sarà facile…

Neill Blomkamp, animatore 3D e regista di film di fantascienza (District 9, Elysium), firma con Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile un lungometraggio action e sportivo partendo da una premessa interessante: può un gamer, che passa le giornate a gareggiare online, trasformarsi in un pilota di auto da corsa? La risposta è positiva, perché stavolta non si tratta di un adattamento da un videogame, bensì di un film ispirato alla vera storia di Jann Mardenborough, adolescente passato dalla console della Playstation alla guida nei circuiti professionistici. Merito di un’audace campagna di casa Nissan, mirata a trasformare gli appassionati di gaming in potenziali piloti e, soprattutto, in acquirenti di auto sportive…

Se il giovane pilota ha il volto poco conosciuto e ancora un po’ acerbo di Archie Madewke, al suo fianco si trovano invece i più rodati Orlando Bloom – qui supervisore dell’operazione di marketing, particolarmente attento alle apparenze – e soprattutto il David Harbour di Stranger Things, che si cala nei panni di un mentore ruvido ma affezionato.

Il film corre a tutta velocità offrendo una messa in scena adrenalinica e pop, che sovrappone la grafica di gioco alle vere esperienze di corsa su strada. Peccato però che la storia di successo del protagonista proceda con il pilota automatico, in un percorso dove ci sono troppi incidenti e troppe poche responsabilità. Se una buona dose di talento e fortuna servono sempre, qui sembra invece sacrificata proprio quella fase di allenamento e di studio che permetterebbe, tra una prova e l’altra, di testare la differenza tra virtuale e reale. Anche per lo spettatore più a digiuno di gare, diventa difficile credere a uno sport dove il consiglio principale è di partire col verde o di credere in sé stessi, senza testare semmai i punti pericolosi della pista…

Per due ore che scorrono (o corrono) senza nessuna pretesa, Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile è un film action che può comunque regalare un po’ di adrenalina ad amanti di videogaming come di scommesse sportive e imprenditoriali. Con un piccolo bonus per lo spettatore: in un gioco di specchi tra finzione e realtà, il vero pilota Jann Mardenborough fa da stunt all’attore protagonista…

Roberta Breda

