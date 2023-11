Cinque storie che si intrecciano attorno ad un misterioso smartphone che permette di avere la copia del telefono di chiunque. Basta inserire il numero ed immediatamente si ha accesso a conti correnti, foto, video, e-mail, messaggi, anche i più intimi, e se si attiva la fotocamera in modalità spia si può osservare in diretta la vita degli altri. Una morbosità che prima tenta e poi travolge chiunque entri in contatto con questo telefono, nella spasmodica ricerca del potere di condizionare la vita degli altri. Inizia così una serie di eventi concatenati in cui vediamo come cambia la vita di chi viene in possesso dello smartphone. Cinque personaggi (un ragazzino bullizzato a scuola, un poliziotto tradito dalla moglie, il vizioso figlio di un ricco avvocato detestato dal padre e dal fratello apparentemente rispettabile, un assassino al soldo di un boss segretamente innamorato di sua figlia, lo stesso boss mafioso) cercano a turno di utilizzare il potente mezzo, che fa leva su desideri e istinti reconditi. Con conseguenze devastanti per chi sta nei loro paraggi, e poi per loro stessi.

Interessante la trama di Good Vibes, opera prima di Janet De Nardis – già direttrice di festival dedicati al rapporto tra cinema e internet o il mondo digitale – che ha scritto insieme a Ersilia Cacace e Mirko Virgili. Lo sviluppo è meno felice, fin dal primo episodio con la vendetta del ragazzino bullizzato e la fine brutale del bullo smascherato nella sua omosessualità: colpa anche di alcune giovani comparse mal dirette e quindi improbabili e di un epilogo, con discorso funebre della preside, retorico e imbarazzante. Vanno un po’ meglio i successivi episodi, che alternano momenti di buona professionalità garantita da attori discreti o capaci a cadute di stile che svelano una mano un po’ acerba nella direzione degli attori; non aiutano dialoghi sentenziosi («Politica e mafia sono due facce della stessa medaglia, e mi fanno schifo entrambe»), spunti delle cronache non trasformati in narrazione coerente e personaggi mal rappresentati e quasi sempre appena sbozzati; mentre una colonna sonora di sottofondo invadente risulta insopportabilmente ripetitiva.

Da Good Vibes ne esce bene il solido Vincent Riotta, attore britannico di origini italiane cui il cinema italiano potrebbe offrire di meglio di b movie recitati con il pilota automatico, e la brava Caterina Murino, ma anche i “fratelli laidi” Alessandro Onorati e Ludovico Fremont. Quanto a Mimmo Calopresti, che negli anni 90 sembrava destinato a una bellissima carriera da autore, come interprete a tratti fa valere la sua faccia irregolare e intensa nel ruolo di un sicario innamorato della donna sbagliata, ma dialoghi e scene previste dal suo copione lo condannano a una prova a tratti grottesca, come l’intero film. Una cifra legittima, come un’altra, se volontaria. Invece l’impressione è che sia sfuggita l’intenzione, di un film che voleva essere un thriller e un mistery (con spruzzata fantasy o fantascientifica) che guardava anche alla serialità internazionale contemporanea e che invece si rivela piuttosto modesto e provinciale.

Luigi De Giorgio

