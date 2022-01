Con una cerimonia rigorosamente a distanza, il 9 gennaio sono stati assegnati i Golden Globes attribuiti dalla stampa estera a Hollywood (HFPA). Un’edizione, la 79ma, che si è tenuta all’insegna delle polemiche e del boicottaggio di network e star per le accuse di discriminazione e poca trasparenza nei confronti degli organizzatori. Una cerimonia, quindi, quasi invisibile.

Ad ogni modo, miglior film drammatico è risultato Il potere del cane di Jane Campion premiata anche per la regia e per il miglior attore non protagonista (Kodi Smit-McPhee). Miglior film musical è risultato West Side Story di Steven Spielberg che ha vinto anche per la miglior attrice in un musical (Rachel Zegler) e per la miglior attrice non protagonista (Ariana DeBose).

Migliori attori in un film drammatico sono risultati Nicole Kidman per Being the Ricardos e Will Smith per il biopic Una famiglia vincente – King Richard. Miglior performance maschile in una commedia per Andrew Garfield in Tick, Tick…Boom.

Ai Golden Globes c’era attesa anche per vedere se tra i miglior film non in lingua inglese Paolo Sorrentino avrebbe vinto con il suo È stata la mano di Dio. Niente da fare perché a vincere è stato l’ottimo Drive my car. Nell’animazione successo per Encanto.

