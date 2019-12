Sei nomination per Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, cinque per The Irishman di Martin Scorsese e per C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. I Golden Globes, i premi della stampa estera a Los Angeles, aprono la stagione dei grandi premi facendo in particolare da “anticipazione” degli Oscar; anche se in passato non sono mancati le decise differenze. Non solo perché un conto è la stampa (a Los Angeles, ma oltre tutto straniera appunto: sono i corrispondenti da vari paesi), ma perché ai Golden Globes i premi principali si dividono nelle due categorie “drammatici” e “commedie e musical”, con qualche forzatura a volte un po’ comica. Quindi certi premi sono doppi, se si vogliono leggere come “pronostico” sul più prestigioso Oscar. Comunque qualche indicazione c’è già, a partire dalla grande annata Netflix, che cerca il “colpaccio” sfuggito un anno fa con Roma.

Altri film che escono bene dalle nomination sono Parasite di Bong Joon-ho (favoritissimo per il premio in lingua straniera, nella cui cinquina non è entrato Il traditore di Marco Bellocchio: questo sì un brutto segno per l’analogo premio agli Oscar), 1917 di Sam Mendes, Joker di Todd Phillips, I due Papi di Fernando Meirelles e Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson.

La premiazione si svolgerà il 6 gennaio 2020. Ecco tutte le candidature cinematografiche.

Miglior film drammatico

1917

I due Papi

Joker

Storia di un matrimonio

The Irishman



Miglior commedia o musical

C’era una volta a Hollywood

Cena con delitto – Knives Out

Dolemite is My Name

Jojo Rabbit

Rocketman

Miglior regista

Bong Joon-ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (C’era una volta a Hollywood)

Miglior attore drammatico

Christian Bale (Le Mans ’66 – La grande sfida)

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Adam Driver (Storia di un matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (I due papi)

Miglior attrice drammatica

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Saoirse Ronan (Piccole donne)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Miglior attore in commedia o musical

Daniel Craig (Cena con delitto)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Leonardo DiCaprio (C’era una volta a Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Miglior attrice in una commedia o musical

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Cena con delitto)

Cate Blanchett (Che fine ha fatto Bernadette?)

Beanie Feldstein (Booksmart)

Emma Thompson (E poi c’è Katharine)

Miglior attore non protagonista

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (C’era una volta a Hollywood)

Miglior attrice non protagonista

Kathy Bates (Richard Jewell)

Annette Bening (The Report)

Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Jennifer Lopez (Le ragazze di Wall Street)

Margot Robbie (Bombshell)

Miglior film di animazionee

Frozen II

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Missing Link

Toy Story 4

Il re leone

Miglior film in lingua straniera

The Farewell – Una bugia buona di Lulu Wang

Dolor y gloria di Pedro Almodóvar

Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma

Parasite di Bong Joon-ho

I Miserabili (Les Misérables) di Ladj Ly



Miglior colonna sonora

C’era una volta a Hollywood

I due papi

Parasite

Storia di un matrimonio

The Irishman

Miglior sceneggiatura

Noah Baumbach (Storia di un matrimonio)

Bong Joon-ho and Han Jin-won (Parasite)

Anthony McCarten (I due papi)

Quentin Tarantino (C’era una volta a Hollywood)

Steven Zaillian (The Irishman)

Migliore canzone

Beautiful Ghosts (Cats)

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Into the Unknown (Frozen II)

Spirit (Il re leone)

Stand Up (Harriet)