Il sesto capitolo della era Reiwa del kaijū (“strana bestia” o “mostro gigante”) più famoso al mondo porta con sé delle grandissime aspettative, derivate dall’enorme successo di Godzilla Minus One, considerato da molti il più degno reboot di tutto il franchise. Takashi Yamazaki (nella tripla veste di regista, sceneggiatore e VFX artist) si trova quindi in una posizione molto delicata, e decide di proseguire riagganciandosi alla storia poco tempo dopo la fine degli eventi del film precedente. Si ritrova quindi la totalità del cast, al quale viene fatta qualche aggiunta.

La storia inizia poco dopo i fatti di Godzilla Minus One, che, ricordiamo, hanno visto la sconfitta di Godzilla per mano della manovra spericolata di Kōichi (Ryonusoke Kamiki), il ritorno in salute di Noriko (Minami Hamabe) e un bell’occhione che si riapre a ricordarci che, quando si tratta di mostri marini potenziati da radiazioni nucleari, è difficile chiudere la partita.

Neanche quindi a darsi il tempo di festeggiare per la sconfitta del lucertolone che nuovi allarmi arrivano ad avvisare di catastrofi imminenti. Fortunatamente questa volta la lotta ai kaijū non è improvvisata, ma viene portata avanti da un reparto speciale istituito proprio dal professor Kenji Noda (Hidetaka Yoshioka), elemento chiave nell’elaborazione del piano finale del primo film. È proprio questo Ufficio governativo per la risposta alle catastrofi su larga scala (in pratica un reparto speciale di risoluzione di crisi dovute a mostri giganti) che raccatta al suo interno due dei nuovi personaggi chiave nella storia: la dottoressa Makoto Aoyama (Masami Nagasawa), esperta in cataclismi metereologici, e il professore Kanji Murakami (Min Tanaka), esperto in biologia. Il nostro Kōichi invece si gode la vita da eroe in pensione, mentre si dedica finalmente a godersi la vita con la sua consorte Noriko (sopravvissuta ad un’esplosione atomica) e la sua dolce figliola Akiko (Sae Nagatani) che aveva abbandonato per andare a fare l’eroe. Basteranno i ben congegnati piani proposti dalle più grandi menti scientifiche o ci sarà ancora una volta bisogno di un eroe che si prenda la responsabilità di lottare faccia a faccia contro queste entità fuori dal normale?

Godzilla Minus Zero è un film che evidentemente punta molto sulla spettacolarizzazione degli effetti visivi. Essi sono stati uno dei punti di forza del capitolo precedente, tanto da fargli valere un Oscar, e in questo film non sono da meno. Anzi l’asticella si alza con alcune scene dal forte impatto soprattutto per la crudezza, di molto maggiore rispetto al film precedente, tanto da meritare per la prima volta nell’intero franchise il rating-R (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) negli Stati Uniti. In Italia invece ha ottenuto il rating 6+, ma nel nostro paese i parametri sono diversi e peraltro molto meno pubblicizzati.

A maggior ragione considerando la cura e il budget notevolmente aumentato rispetto al capitolo precedente stonano le scene “coi fondali”: momenti in cui vengono inquadrati dei personaggi che guidano la moto o un caccia e sono totalmente staccati dallo sfondo in movimento aggiunto in un secondo momento. Rimane peraltro la mancanza di uno stile estetico che pervada il resto delle inquadrature. Per quanto riguarda gli effetti sonori invece, oltre la segnalazione di forti volumi (un’esperienza che ci pare più ricorrente al cinema) il sound design rimane impeccabile, così come la colonna sonora. Entrambi strizzano l’occhio ai classici, riprendendoli e rimodernandoli, pur mantenendoli ben riconoscibili. Tant’è che chi ha visto altri film del franchise non ha avuto alcun problema nel ricavare molte più informazioni dal trailer che i neofiti.

Ciò che può affaticare un pubblico non particolarmente avvezzo al genere non differisce dal film precedente: qualche tempo insolitamente morto, una recitazione molto iperbolica, la sensazione di non star assistendo ad un’unica storia ma all’accorpamento di più episodi che si susseguono. Ma la mancanza più grande riguarda ciò che aveva reso davvero grande il film precedente coinvolgendo gli spettatori neofiti: un’interessante storia umana. La parabola di Kōichi, da fallito kamikaze a morto vivente a eroe pronto a morire per la salvezza del mondo non trova in Godzilla Minus Zero un degno seguito. Giustamente dopo una conclusione così adatta e memorabile del capitolo precedente era difficile riproporre un’intensità allo stesso livello a partire dallo stesso personaggio, e purtroppo nessun altro riesce a raccoglierne l’eredità.

Tommaso Angelon

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