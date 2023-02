Pomeriggio al Gloria torna mercoledì 22 febbraio alle 15.30, presso la multisala Gloria in Corso Vercelli 18 a Milano, con Le buone stelle – Broker, il recente film di Kore-eda Hirokazu, regista cult giapponese (ha all’attivo film quali Father and Son e Un affare di famiglia), presentato al Festival di Cannes 2022 dove si è aggiudicato il premio per il miglior attore andato a Song Kang-Ho.

Siamo in Corea del Sud. Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a una “baby box”. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Ne nasce un on the road surreale in cui il gruppo finisce per trasformarsi in una famiglia per caso. Mentre sono in viaggio all’amorevole ricerca di un futuro migliore per il bambino, due poliziotte si mettono sulle loro tracce, per coglierli sul fatto, ma anche per indagare su un misterioso delitto.

Ha dichiarato in un’intervista il regista Kore-eda Hirokazu: «Mentre preparavo questo film, ho potuto ascoltare le loro storie. Erano cresciuti in orfanotrofi, i loro genitori avevano rinunciato a crescerli per motivi diversi. C’erano alcuni ragazzi tra loro che si chiedevano: “È stato un bene per me nascere?”, e non sapevano dare una risposta definitiva a questa domanda fondamentale sulla vita. Sentendo questo, non c’era più niente che io potessi dire. A cosa sarebbe servito ripetere delle semplici parole di conforto? Come avrei potuto dire a tutti loro che non c’è nessuno sulla Terra che non meriti di nascere? Che tipo di film posso offrire a questi ragazzi, che ostinatamente vivono la loro vita combattendo contro le voci interiori ed esteriori che dicono loro che non sarebbero mai dovuti nascere? Nella realizzazione di questo progetto, questa domanda è sempre stata al centro di tutto. Le buone stelle – Broker è un film in cui ho cercato di guardare direttamente la vita e sono entrato nei personaggi per parlare direttamente con la mia voce».

Pomeriggio al Gloria è la rassegna cinematografica organizzata da Sentieri del Cinema insieme a Notorious Cinemas, che si tiene ogni mercoledì alle 15.30 presso la rinnovata multisala Gloria in corso Vercelli 18 a Milano (raggiungibile con la MM1, fermate Pagano o Conciliazione). Dopo la proiezione sarà possibile fermarsi a parlare del film con un critico di Sentieri del Cinema.

Il cineforum proseguirà l’1 marzo con la proiezione de L’ombra di Caravaggio di Michele Placido

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema