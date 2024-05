Tra i tanti esordi alla regia di quest’anno, Gloria! di Margherita Vicario ha riscosso una certa risonanza, partecipando in concorso anche al Festival di Berlino. La storia, che passa dal contenuto storico al musical, ruota intorno a Teresa, una ragazza apparentemente muta che lavora nell’Istituto musicale per educande di Sant’Ignazio, un luogo rigido e privo di fantasia nella Venezia del 1800. L’Istituto è capitanato dal rigido maestro del coro, un prete senza cuore più interessato all’immagine di sé che al bene altrui. Grazie alla scoperta di un oggetto di recente invenzione, il pianoforte, Teresa, insieme ad altre giovani, cercherà di dare vita, attraverso la musica, ad un luogo ormai vecchio e spento.

Per quanto le premesse del film fossero positive, come la coesistenza del genere musical con un contesto in teoria del tutto avverso e personaggi sfaccettati e coinvolgenti; la vicenda si perde in una trama mal sviluppata e scene completamente fuori contesto. La piccola combriccola di protagoniste, variegata e divertente, getta buone basi per poi scivolare nella ricerca ossessiva di un’originalità che crea più che altro confusione. I confini delle personalità di personaggi – inizialmente ben caratterizzati – si fondono in un continuo scambio di ruolo che tenta di dare una svolta alla trama, ma finisce per lasciar da parte elementi chiave per la comprensione del film e del suo messaggio.

Il cast, bisogna ammetterlo, è molto buono soprattutto trattandosi di attori poco noti. I nomi più in risalto appartengono al mondo della musica e della televisione: Elio interpreta il buon Romeo, Paolo Rossi è il crudele prete, corrotto e bigotto allo stesso tempo, mentre una delle protagoniste è Veronica Lucchesi (ideatrice e parte del duo La Rappresentante di Lista). Il ruolo da protagonista è affidato invece alla francese Galatea Bellugi, che recita con garbo un ruolo silenzioso e per questo necessario della giusta intensità già mostrata in altre prove.

Lascia perplessi chi ha elogiato il film come un inno femminista: lo sarebbe stato se la regista avesse dato ai personaggi femminili molto più spessore. Molto più caratterizzate e definite risultano invece le figure del prete e del suo protetto, il giovane e viziato Cristiano. Anche la musica, purtroppo, avrebbe potuto dare molto di più: i numeri di canto e di composizione rimangono sempre in qualche modo in superficie, lasciando inespresso un grandissimo potenziale. Anche purtroppo nell’atteso finale che si compone di un caos assolutamente scriteriato, quando invece sarebbe potuto essere un ottimo climax. In sostanza, a volte, il tanto snobbato cliché può essere invece uno strumento utile e prezioso.

Maddalena Villa

